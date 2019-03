APA – Associazione Produttori Audiovisivi - Giancarlo Leone : “E’ boom per la fiction italiana - nel 2017 dal settore 1 miliardo di euro” : Un nuovo nome, un nuovo logo e soprattutto un rapporto sulla propria attività che annuncia una lieta notizia: la produzione audiovosova italiana è in ottima salute, fattura e vende non solo in Italiae in particolare vede prosperare la fiction. L’APT da oggi si chiama APA. L’Associazione Produttori Audiovisivi da oggi cambia nome, logo, e a Roma ha presentato il 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte sviluppo la ...