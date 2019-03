Angelo Tartaglia del Politecnico | «Facciamo come la Francia | del Tav riparliamone nel

controlacrisi

(Di martedì 12 marzo 2019) La, in particolar modo, ha una posizione pro Tav squisitamente politica e poco reale, anzi. Il governo francese al momento ha proceduto a parole, ma senza mettere un euro. Anche loro sanno - ...

CONTROLACRISI : #controlacrisi Angelo Tartaglia del Politecnico: «Facciamo come la Francia, del Tav… - JessyRelly : RT @HurlerInfo: on c'è solo Ponti a dire no, un fisico del politecnico di Torino, Angelo Tartaglia già nel 2016 spiegava che la tav serve s… - KnightOfEntropy : RT @HurlerInfo: on c'è solo Ponti a dire no, un fisico del politecnico di Torino, Angelo Tartaglia già nel 2016 spiegava che la tav serve s… -