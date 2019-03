André Le Nôtre | il cortigiano del Re Sole che inventò il giardino alla francese

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Castello di Vaux-le-Vicomte, 17 agosto 1661 – Le sfumature calde del tramonto tingevano il cielo dando l'ultimo tocco di magia a un'opera prodigiosa che aveva richiesto cinque anni di duro lavoro e oltre 18mila uomini. Una lunga prospettiva partiva dai piedi del castello per attraversare tutto il parco e terminare in lontananza, sulla cima di una collinetta in cui campeggiava la figura di Ercole Farnese.Statue, fontane, canali, esplanade e siepi sempreverdi si intrecciavano tra loro dando vita a qualcosa di unico e originale, mai visto prima in nessuna parte del mondo. Era il 1661 e André Le Nôtre aveva appena inventato ilNicolas Fouquet, amministratore delle finanze del re, li raggiunse con le gote rosse a causa del vino e dell'euforia: la festa inaugurale della sua nuova, lussuosa dimora stava andando benissimo e di certo se ne sarebbe ...

