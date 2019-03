optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)Nuovein arrivo: i clienti sono avvisati. L'operatore rosso nonildi effettuare delle modifiche unilaterali dei contratti già in essere e per la prossima estate è previsto un nuovo rincaro dei costi di alcuni servizi erogati.La notizia è ufficiale in tutto e per tutto e appena diramata attraverso la sezione del sito dell'operatoreInforma. Coinvolti, in questo caso particolare, i clienti di linea fissa (insomma quelli che usufruiscono della fibra): l'aumento è abbastanza cospicuo, ovvero di ben 2,99 euro al mese. Il vettore motiva l'aumento con la necessità di mantenere alta la qualità dei servizi e nulla di più.Quali clienti più nello specifico sono coinvolti dalle nuovissime? L'operatore non fornisce ulteriori dettagli nella nota ufficiale ma fa sapere che tutti coloro che saranno interessati, saranno ...

OptiMagazine : Ancora rimodulazioni Vodafone dal 7 luglio 2019, il lupo perde il pelo ma non il vizio - CheckPointIT : La #promessa contenuta a pagina 29 del #contrattodigoverno, nonostante le rimodulazioni avvenute, è #incorso. Non p… -