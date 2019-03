Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Brexit - le conseguenze - Anche per l’Italia - che non immaginate : BrexitBrexitBrexitBrexitBrexitIn qualsiasi modo vada, marzo è il mese della Brexit. L’appuntamento è per venerdì 29. È la data fissata per l’uscita in teoria con o senza accordo. È la data in cui, nel caso non ci fosse accordo o rinvio, il Regno Unito lascerebbe l’Unione Europea senza regole per gestire gli scambi di merci e di denaro, ma anche gli spostamenti delle persone. Sarebbe il temuto No Deal, che porterebbe Inghilterra, Scozia, Galles e ...

LIVE Strade BiAnche 2019 in DIRETTA : Alaphilippe e Van Avermaet favoriti - l’Italia punta su Nibali e Moscon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione internazionale. Giunta alla sua tredicesima edizione, la classica italiana si è ormai consacrata come uno degli eventi più attesi non soltanto da parte di tifosi e appassionati, ma anche per gli stessi corridori. Il percorso infatti, ...

Festa della Donna - 8 Marzo mai così caldo sull’Italia. Clima quasi estivo Anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

Strade BiAnche 2019 - i favoriti. Van Avermaet e Alaphilippe sopra tutti - Wellens ci prova. L’Italia si affida a Nibali e Moscon : L’assenza di Alejandro Valverde si farà sicuramente sentire: lo spagnolo partiva con i favori del pronostico e voleva portare per la prima volta il successo in Spagna, provando ad esaltarsi con la maglia di campione del mondo. Non ci sarà neanche Peter Sagan, che nelle ultime stagioni è stato sempre protagonista sulle colline toscane. Sabato si corre la Strade Bianche, con una startlist che in ogni caso è davvero di lusso: andiamo a ...

Turismo - “l’Italia è un museo a cielo aperto” - supera la Francia e continua a crescere Anche nel 2019 : Senza condivisione COMUNICATO STAMPA ALLA ITB DI BERLINO PROTAGONISTA L’ITALIA MENO NOTA, MA RACCONTATA MEGLIO “Il brand Italia va supportato da una strategia di comunicazione ancora più forte, sia per le mete già consolidate, la cui conoscenza all’estero è data spesso già per assodata, che per quelle meno battute. È determinante concentrarsi sulla comunicazione, che deve essere uno strumento per promuovere la Penisola: per questo è importante ...

Truffati bAnche - la commissaria Vestager : “Ue favorevole a fondo ristoro dei risparmiatori ma vigiliamo su aiuti di Stato e attendiamo chiarimenti dall’Italia” : In merito ai risparmiatori Truffati dalle banche “abbiamo dei precedenti per riuscire ad assicurare il loro ristoro per motivi di giustizia sociale. Abbiamo inviato una lettera per conoscere meglio quali siano le idee del governo italiano in tal senso, siamo in attesa di ricevere queste informazioni e siamo favorevoli al fatto che si possa portare avanti la creazione del fondo ristoro risparmiatori”. A rivendicarlo la commissaria ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Filippo Ganna esalta l’Italia. Azzurri Anche sfortunati nella manifestazione iridata : Il bottino conclusivo è comunque eccellente, anche se alla vigilia ci si poteva aspettare addirittura qualcosa di più. L’Italia esce dai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia) con tre medaglie: un oro, un argento ed un bronzo. Le prestazioni positive sono state tante, è mancato però quel pizzico di fortuna che sarebbe servito a far volare gli Azzurri nel medagliere: che possa giungere l’anno prossimo in occasione ...

People - Anche Claudio Bisio alla manifestazione di Milano : “Questa è l’Italia che mi piace. Io qui contro la paura” : Migliaia di persone si sono scese in strada a Milano per la manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni intitolata ‘People – prima le persone‘. Il corteo sta sfilando per le vie del centro e si concluderà in piazza Duomo, dove, intorno alle ore 17.30, è previsto un flash mob con la canzone ‘People have the power’ di Patti Smith, una grande catena umana e un dj set. Non sono previsti, invece, ...

LIVE Atletica - Europei Indoor 2019 in DIRETTA : 1° marzo - l’Italia cala l’asso Tamberi. Disastro Jacobs : tre nulli - niente finale. Out Anche Fabbri nel peso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente. L’Italia vorrà essere grande protagonista in ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : ci saranno Anche le Farfalle! L’Italia della ritmica presenta i nuovi esercizi : Non solo Ginnastica artistica al Trofeo di Jesolo 2019 che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo. La Classicissima della Polvere di Magnesio sarà infatti caratterizzata anche dalla graditissima presenza delle Farfalle, la nostra Nazionale di ritmica sarà l’ospite d’onore per eccellenza della kermesse giunta alla sua 12^ edizione. Le ragazze di Emanuela Maccarani presenteranno i due nuovi esercizi che poi porteranno in gara per ...