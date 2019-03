Anche l' Italia blocca i Boeing 737 Max 8 | spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa

Anche in Italia Stop ai voli Boeing 737 MAX 8 : Niente voli di Boeing 737 MAX 8 nello spazio aereo Italiano a partire dalle 21 di stasera martedì 12 marzo. Lo ha disposto ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, dato il perdurare della mancanza ...

26enne italiana trovata morta a MAnchester. Due fermi : Sabato sera, 9 marzo 2019, la giovane Lala Kamara, cittadina italiana di 26 anni, di origini senegalesi, è stata trovata morta in casa a Manchester, città in cui viveva da ormai tre anni. Si era recata in Inghilterra per cominciare una nuova vita, aveva fatto lavoretti come baby sitter, poi un corso da infermiera, grazie al quale aveva trovato un nuovo lavoro che avrebbe dovuto cominciare proprio ieri, lunedì 11 marzo. Invece a lavoro non si ...

MAnchester - trovata morta una giovane italiana. Fermati 2 ragazzi - accusati di omicidio : La vittima si chiama Lala Kamara: è stata trovata uccisa in un appartamento. Si era trasferita in Inghilterra tre anni fa per lavorare come infermiera