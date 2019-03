All’Isola dei Famosi 2019 Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli ma adesso il pubblico insorge contro Bettarini

(Di martedì 12 marzo 2019)Dopo il silenzio social,nel suo bell'abitino nero (che ha pubblicizzato sui social dopo la puntata) ha deciso di iniziare la nuova puntata dell'Isola deifacendo l'unica cosa possibile,ndosi. La bella conduttrice si èta con il pubblico per "l'onda" che ha travolto lei e il programma ma anche conche si è sciolto in un pianto liberatorio ma cercando di non mostrare le sue lacrime davanti alle telecamere.In uno studio avvolto dal completo silenzio,ha iniziato così: "La scorsa settimana un'onda un po' più grande ci ha travolto, voglio chiederea nome mio per aver oltrepassato il limite. Soprattutto voglio chiedere" ed è così che poi si è collegata con la Palapa per parlare con quello che ha definito un amico di famiglia: "La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini. Devo chiederti, non mi aspettavo la tua reazione, ho sottovalutato tante cose. Mi dispiace non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio, sono rimasta spiazzata e ti chiedoper questo. Il tuo comportamento forte mi ha insegnato tante cose, per questo sentivo il bisogno di dirtelo: ti ringrazio e ti chiedo".Il capitologate dovrebbe essere chiuso qui, almeno per, visto che proprio domani sera a Live non è la d'Urso si parla di Fabrizio Corona come di un possibile ospite, anche lui pronto a chiederee a dire la sua verità su quanto è successo. Non si capisce bene se alla fine l'ex re dei paparazzi sarà presente ma, al momento, appare proprio tra gli ospiti di domani.L'Isola deiintanto va avanti con un nuovo salvataggio per Soleil Stasi, leader dopo la prova, e con Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini di nuovo sull'isola che non c'è per la felicità di tutti e due. Proprio il calciatore però è finito sotto accusa per via delle sue parole poco carine rivolte alle donne e, in particolare, a Soleil "Hai 25 anni, puzzi ancora di latte" e simili, quando la sua fidanzata Nicoletta Larini, in studio, ha la sua stessa età.Nel marasma più totale anche la gara va avanti con un televoto di "gruppo" che segna l'uscita di Ariadna che si rifiuta di rimanere sull'isola che non c'è (per la felicità della Larini): "Il pubblico ha scelto di eliminarmi tra tutti e forse devo rispettare la loro volontà; torno a casa da mio figlio".I naufraghi rimasti hanno fatto le loro nomination e alla fine è Luca che finisce al televoto insieme al nominato da Soleil, la leader, che sceglie Paolo e decide di portare sull'Isla Bonita nuovamenteProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...