Alleanza Renault-Nissan - Un nuovo board per il dopo Ghosn

Colonnine elettriche - L'Alleanza Renault-Nissan investe in Powershare : L'Alliance Ventures, il fondo di investimento delL'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ha annunciato di voler entrare nel capitale della Powershare, una startup cinese attiva nel settore della ricarica per auto elettriche. Il nuovo investimento, i cui termini finanziari non saranno divulgati, segue altre dieci acquisizioni effettuate dal gruppo negli scorsi mesi in Europa, Stati Uniti e Cina.Ricariche più semplici. Attualmente la Powershare ...