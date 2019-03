Alitalia | nel 2018 ricavi da vendite digitali +18% a 659 mln

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : ... mese in cui Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale al mondo . Un trend positivo già evidente nei dati aggregati relativi all'intero 2018: l'anno scorso, infatti, con l'83,2% ...

Alitalia prima al mondo per puntualità nel mese di febbraio : Alitalia continua a distinguersi per la puntualità dei propri voli. Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio la compagnia aerea italiana è risultata la più puntuale al ...

Alitalia - lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel trasporto aereo : Alitalia, lunedì 25 marzo sciopero nazionale nel trasporto aereo La protesta è stata proclamata unitariamente da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla base dell'agitazione la situazione della compagnia di bandiera, "la mancanza di risorse adeguate per il Fondo di solidarietà" e di una "concreta legislazione nazionale a sostegno ...

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Alitalia : nella newco FS e Tesoro sopra il 50% : A conclusione del vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vice presidente Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria si dà ufficialmente il via libera all'ingresso ...

Capitale pubblico anche oltre il 50% nella nuova Alitalia - Di Maio - : Roma, 14 feb., askanews, - nella nuova Alitalia il Capitale pubblico potrebbe superare il 50%. Nel corso di un incontro con i sindacati sulla compagnia aerea, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che ...

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...

Alitalia : nella newco di FS entra il Tesoro con il 18% : La quota di partecipazione del Ministero dell'Economia dovrebbe ammontare invece a circa il 18% del capitale secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il leader Cgil Maurizio Landini , preoccupato ...

Alitalia - via libera del Governo all'ingresso del Mef nel capitale : Dopo l'annuncio, da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell'avvio della trattativa con Delta e Easyjet per costruire la nuova Alitalia, anche il ministero dell'Economia è pronto a entrare nel

Qualche nuvola in meno nel futuro di Alitalia : il modello ora è diventato Air France : Via libera delle Fs al negoziato con Delta-Easyjet nell'operazione Alitalia. Per il futuro il modello da seguire sembra...

Alitalia : ok Fs a Delta-Easyjet - il Tesoro entrerà nel capitale : Roma, 13 feb., askanews, - Le Fs avviano la trattativa con Delta e Easyjet per costruire la nuova Alitalia e il ministero dell'economia è pronto a entrare nel capitale. È lo scenario che si apre per la compagnia aerea dopo una doppia decisione, una approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo ferroviario e l'altra ...

Alitalia - il Tesoro entra nel capitale : Arrivano conferme sull’interesse della compagnia Usa e della low cost per il vettore italiano. Intanto il cda delle Ferrovie decide il coinvolgimento di un partner industriale