Algeria | l' ultima mossa di Bouteflika non convince la piazza | Una vittoria

(Di martedì 12 marzo 2019) Lanon smobilita. Lanon si fida. "Unaparziale "," unapersa ". La dichiarazione disecondo cui non sarebbe candidato alla rielezione e che le prossime elezioni presidenziali inil 18 aprile saranno rinviate ad una data ancora sconosciuta, ha suscitato sentimenti contrastanti. Una parte del movimento di protesta lo hanno salutato come una, ma altri hanno espresso il timore che il ritardo del voto possa essere un tentativo die del sistema di potere che lo sorregge di prolungare la sua presidenza prolungando il suo mandato. La presidenza algerina ha affermato che verrà fissata una nuova data per l'elezione durante una convention nazionale. Fino ad allora,dovrebbe rimanere al potere ben oltre il 28 aprile, quando il suo mandato terminerà. Si prevede anche che una nuova costituzione sia ...

