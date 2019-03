Alessia Amighini ISPI | Con la firma del Memorandum l' Italia aderisce agli

huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) L'primo vero tassello di un progetto geoeconomico così rilevante per il presidente Xi Jinping da essere stato inserito nella Costituzione del Partito Comunista Cinese. Proprio tra la costituzione del PCC come modificata meno di due anni fa e ilper aprire all'la Via della Seta emergono somiglianze che rendono più che motivate le preoccupazioni espresse dalleati occidentali nei confronti dell'. Ed è per questo motivo che la Via della Seta "non può essere considerata una intesa puramente commerciale, ma ha invece un peso politico enorme". È di questa opinione la professoressa, condirettrice del dipartimento per l'Asia Centrale dell', esperta di economia cinese e relazioni Ue-Asia.Cosa emerge dalla lettura della bozza deld'intesa trae Cina per l'adesione alla Belt&Road ...

