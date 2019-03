Alessandro Borghi racconta l’addio a Livia in Suburra 2 foto e video | il tenero

Alessandro Borghi e i David di Donatello : 'Di film come Sulla mia pelle bisognerebbe farne altri cento' : Da Sulla mia pelle, il film candidato a nove David di Donatello che racconta le ultime ore di vita di Stefano Cucchi, alla seconda stagione di Suburra di Netflix, passando per I Diavoli, la serie tv ...

Alessandro Borghi - storia di un uomo perbene : Se volete fare un complimento a Alessandro Borghi, ditegli quello che Adamo Dionisi – amico e collega abituato a nutrirlo di pensieri, parole e poesie via WhatsApp – gli ha detto in una nota vocale: «Per me, sei una persona perbene». «L’aggettivo più bello che si possa attribuire a un essere umano in questo momento storico», assicura Borghi. «Cercare semplicemente di essere una persona perbene è la cosa che può cambiare le sorti del mondo. A una ...

Che bomba il video di «Lunedì» di Salmo con Alessandro Borghi : Una città post apocalittica, dove si aggira un personaggio à la Leboswki, un reietto che dopo una vita ai margini diventa protagonista, assoluto, di un mondo in cui non è rimasto nessuno. Un concept forte, estremo, perfettamente in linea con Lunedì, che tra le tracce di Playlist è una vero e proprio inno, doloroso, alla solitudine e al senso di estraneità e disperazione di chi non sa più di chi fidarsi e quale ...

Il video di Lunedì di Salmo con Alessandro Borghi - dallo scherzo su Suburra al corto in stile Fight Club : Lo avevano annunciato sui social con qualche foto dal set del video, che ora è online: Lunedì di Salmo con Alessandro Borghi, protagonista dell'omonimo cortometraggio dell'amico rapper, arriva a quasi due settimane dall'uscita di Suburra 2, di cui l'attore è protagonista. Il video di Lunedì arriva infatti dopo che il cantautore aveva "trollato" i suoi fan lasciando credere di avere avuto una parte, quella del fantomatico "Er Giaguaro", nella ...

Salmo e Alessandro Borghi lottano nel cortometraggio 'Lunedì' (VIDEO) : E' da oggi on line 'Lunedì', qualcosa di più del nuovo video ufficiale di Salmo, si tratta infatti di un cortometraggio di otto minuti, ispirato all'omonimo brano presente in 'Playlist', l'ultimo fortunatissimo album del rapper sardo classe 1984. Prodotto dalla 'Maestro Production' è concepito dallo stesso Salmo, che ha dato ancora una volta prova della sua duttilità artistica, sia come attore che come ideatore del soggetto, il corto può vantare ...

I diavoli - riprese a Cetara : Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in Costiera amalfitana : La nuova serie di Sky Devils – I diavoli (che vede nel cast anche Kasia Smutniak) fa tappa in Costiera amalfitana: Cetara è infatti una delle location in cui si stanno svolgendo le riprese del nuovo serial di Sky. Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sono infatti giunti in loco per girare le loro scene in vari luoghi tra la zona del porto, la piazzetta Viesky, il campetto sportivo, la torre vicereale e il cimitero cittadino. ...

Alessandro Borghi : "Quello su Cucchi era un film che andava fatto. Ne farei uno su Regeni" : Sulla mia pelle "doveva essere fatto" e "ne dovremmo fare altri cento di film così su tutte quelle verità rimaste in sospeso". Alessandro Borghi parla a La Stampa del suo periodo d'oro: dopo la candidatura al David di Donatello per l'interpretazione di Stefano Cucchi, si gode il successo di Suburra e de Il primo Re. E guarda lontano, a progetti futuri: "La storia che mi lascia più perplesso - dice - è quella di Giulio ...

Suburra 2 - il ritorno di Alessandro Borghi : In Suburra 2 ripartono da dove ci avevano lasciati, in piena battaglia per il Campidoglio, cambiati dagli eventi e un po' più soli. Rieccoli: Spadino (Giacomo Ferrara), Lele, (Eduardo Valdarnini), Anacleti (Adamo Dionisi), Samurai (Francesco Acquaroli) e l'ambizioso Aureliano Adami, interpretato da Alessandro Borghi, che nell'intervista rilasciata a Luca Dini sul prossimo numero di GQ (in edicola l'8 marzo) parla ...

Cast e personaggi di Suburra 2 - da Alessandro Borghi a Claudia Gerini gli attori raccontano la seconda stagione (video) : Cast e personaggi di Suburra 2 sono tornati su Netflix da venerdì 22 febbraio con un nuovo capitolo della lotta di potere per il controllo del territorio di Ostia ma anche del cuore della Capitale, del Campidoglio stesso, in una Roma sempre più oscura e decadente preda di interessi in conflitto, perlopiù illeciti. La seconda stagione è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, dopo tre mesi di quella ...

Suburra 2 - l'intervista con Alessandro Borghi - Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini "quella volta a New York e Parigi..." : La seconda stagione di Suburra è sbarcata su Netflix con i suoi otto episodi dal 22 febbraio a oltre un anno dal rilascio della prima stagione e a ridosso dell'esordio in chiaro, che non ha avuto il riscontro sperato dalla Rai, confermando come si tratti di una serie maggiormente adatta a una piattaforma di streaming. Suburra 2: soldi, potere, politica e immigrazione in una Roma sempre più ...

Suburra : debutta su Netflix la seconda stagione. Nel cast Alessandro Borghi e Claudia Gerini : debutta venerdì 22 febbraio 2019 la seconda stagione di Suburra, la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction. La nuova stagione è composta da 8 episodi. Nel cast Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Lele (Eduardo Valdarnini), Samurai (Francesco Acquaroli), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Sara Monaschi (Claudia Gerini). Accanto a loro, ...

Un tagliente Alessandro Borghi all’anteprima di Suburra 2 sognando Hollywood (video) : “10 anni fa lavoravano sempre gli stessi” : Un'annata straordinaria quella appena trascorsa, per cui Alessandro Borghi alla presentazione di Suburra 2 non può che dirsi entusiasta, ma non senza un tocco polemico. L'attore che nella serie Netflix interpreta Aureliano Adami, boss di Ostia Lido in lotta per il controllo del territorio col clan degli Anacleti e lo spietato affarista Samurai, torna nei panni del mafioso dall'animo tormentato per la seconda stagione in arrivo in streaming il ...