Alberto Angela Il commosso ricordo di Tusa | Persona straordinaria!

Sebastiano Tusa - il ricordo di Alberto Angela : “Abbiamo perso una delle figure più luminose dell’archeologia italiana” : In un’intervista a Repubblica, Alberto Angela ha ricordato Sebastiano Tusa, l’archeologo siciliano morto domenica nell’incidente aereo di Adis Abeba, in Etiopia. “La sua scomparsa mi addolora, è una tragedia che colpisce tutti noi”, ha detto il divulgatore, spiegando di aver incontrato Tusa in diverse occasioni: “Avevamo fatto un’immersione insieme alla scoperta di un relitto romano a 35 metri di profondità a ...

Alberto Angela : "Abbiamo perso uno degli archeologi più luminosi. È una tragedia che colpisce tutto il mondo della scienza" : Alberto Angela ricorda, in un'intervista a La Repubblica, l'archeologo Sebastiano Tusa, morto tragicamente nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Lo studioso, che ricopriva anche la carica di assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, si stava dirigendo a Malindi per una conferenza internazionale dell'UNESCO. Alberto Angela commenta così la tragedia in cui ha perso la vita ...

I luoghi di 'Meraviglie - La penisola dei tesori' - anticipati da Alberto Angela - : E per finire, il San Carlo a Napoli, il più antico Teatro d'Opera al mondo in funzione: lì il padrone di casa sarà Massimo Ranieri». In quest'edizione non sarà solo sotto il livello del mare, ma pure ...

Alberto Angela : figli e moglie - chi sono i familiari e la carriera : Alberto Angela: figli e moglie, chi sono i familiari e la carriera carriera e vita privata Alberto Angela Verrebbe da dire “buon sangue non mente” ed effettivamente è quello che diciamo. Alberto Angela è una icona della Tv e dello spettacolo, ci perdoneranno gli altri colleghi del mestiere ma questo signore qui è anche un riferimento culturale. In Italia infatti è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, sulle orme del papà ...

TV - RAI1 : “Meraviglie” - alla scoperta della Penisola dei tesori in compagnia di Alberto Angela : Prende il via martedì 12 marzo alle 21.25 su RAI1, la nuova stagione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. L’Italia è davvero la Penisola dei tesori. Ospita infatti 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo ha ...