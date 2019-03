Alberto Angela conduce Meraviglie | moglie | figli | età | carriera

Meraviglie : Alberto Angela scopre nuovi tesori su Rai1. Nel viaggio anche Pippo Baudo e Giuliano Sangiorgi : Alberto Angela Dai mosaici bizantini di Ravenna agli splendori dei Gonzaga, dal barocco di Lecce a quello dei luoghi di Montalbano, in Val di Noto. E poi le altitudini del Monte Bianco o le profondità delle grotte di Frasassi, con le loro stalattiti formatesi in 12mila anni. Infine Roma con i segreti di piazza Navona e le glorie del Teatro San Carlo a Napoli. Meraviglie riprende il suo viaggio: il programma divulgativo di Alberto Angela tornerà ...

Alberto Angela parte alla scoperta delle "Meraviglie" della nostra Italia : la tv del 12 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 ...

Alberto Angela ricorda Sebastiano Tusa : "Mi colpì il suo entusiasmo" : Su Repubblica il conduttore Rai parla della sciagura aerea del Boeing: 'È una tragedia che ha colpito tutti noi, tutto il mondo della ricerca. La sua scomparsa mi addolora'. A questo punto Alberto ...

Sebastiano Tusa - il ricordo di Alberto Angela : “Abbiamo perso una delle figure più luminose dell’archeologia italiana” : In un’intervista a Repubblica, Alberto Angela ha ricordato Sebastiano Tusa, l’archeologo siciliano morto domenica nell’incidente aereo di Adis Abeba, in Etiopia. “La sua scomparsa mi addolora, è una tragedia che colpisce tutti noi”, ha detto il divulgatore, spiegando di aver incontrato Tusa in diverse occasioni: “Avevamo fatto un’immersione insieme alla scoperta di un relitto romano a 35 metri di profondità a ...

Alberto Angela : "Abbiamo perso uno degli archeologi più luminosi. È una tragedia che colpisce tutto il mondo della scienza" : Alberto Angela ricorda, in un'intervista a La Repubblica, l'archeologo Sebastiano Tusa, morto tragicamente nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Lo studioso, che ricopriva anche la carica di assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, si stava dirigendo a Malindi per una conferenza internazionale dell'UNESCO. Alberto Angela commenta così la tragedia in cui ha perso la vita ...

I luoghi di 'Meraviglie - La penisola dei tesori' - anticipati da Alberto Angela - : E per finire, il San Carlo a Napoli, il più antico Teatro d'Opera al mondo in funzione: lì il padrone di casa sarà Massimo Ranieri». In quest'edizione non sarà solo sotto il livello del mare, ma pure ...