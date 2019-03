Aladdin | il trailer ufficiale del film e le scene inedite con il Genio

Aladdin : ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film! : Aladdin: disponibile in rete il trailer ufficiale del film con Will Smith! Aladdin: Walt Disney Studios ha pubblicato online un poster inedito e il nuovo trailer ufficiale del remake di un classico d’animazione in chiave live action, il film è composto da un cast di attori famosi e star di Hollywood: Will Smith vestirà i panni ... Leggi tuttoAladdin: ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film!L'articolo Aladdin: ecco un nuovo ...

Aladdin – rilasciato un nuovo trailer e rivelato il “Genio” di Will Smith : Da un paio di ore, sull’account ufficiale Disney, è stato rilasciato un nuovo trailer in italiano del remake live-action di Aladdin. In questo nuovo trailer, oltre alla data di uscita fissata per il 22 Maggio 2019, ci viene mostrato per la prima volta il “Genio” interpretato da Will Smith. Oltre alla presenza del Genio della lampada, ci vengono mostrati; Iago, Jafàr, Jasmine, Raja, Abu ed il Tappeto volante. Che ve ne ...