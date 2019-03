Aladdin | ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film!

tenacemente

(Di martedì 12 marzo 2019): disponibile in rete ildel film con Will Smith!: Walt Disney Studios ha pubblicato online uninedito e ildel remake di un classico d’animazione in chiave live action, il film è composto da un cast di attori famosi e star di Hollywood: Will Smith vestirà i panni ...une ildelL'articoloune ildelproviene da TenaceMente.

Faty98F : RT @SeriesDesperate: Ecco a voi il trailer e la data di uscita di #AladdinLiveAction della #Disney ?? - colorivivaci : 'ALADDIN': ecco il trailer ufficiale! ?? ????? Il film in live-action della Disney arriverà in Italia il 22 maggio… - TontoNottingham : ?? #?? Ehi Crucco, sai cosa trenda in Italia alle 15:30? Ecco: 1) #PonteMorandi 2) #Web30 3) #12marzo 4) #Aladdin 5)… -