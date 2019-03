Air Italy da Olbia senza compensazioni

Rassicurazioni dell'ENAC sui 737 Max di Air Italy : I 3 velivoli Boeing 737 Max nella flotta italiana osservano prescrizioni operative della Boeing approvate da FAA dopo analogo incidente dell'ottobre 2018 in Indonesia. Lo scrive in una nota l'ENAC, in ...

Boeing 737 - ecco quali sono le compagnie che hanno il velivolo : da Air Italy ad American Airlines : Quello della Ethiopian Airlines è il secondo incindente per in Boeing 737 Max in meno di un anno. Il 29 ottobre era accaduto ad un velivolo (Max 8) della Lion Air in Indonesia, con 189 persone a bordo. Anche in quel caso, un aereo nuovo, usato solo per un paio di mesi, caduto dopo 13 minuti. Cinque minuti di volo in più rispetto a quello della compagnia di Addis Abeba, precipitato con a bordo 157 passeggeri e consegnato alla compagnia a metà ...