Affleck | ' La mia lotta contro l' alcolismo | ma oggi le dipendenze sono infinite'

Ben Affleck : "Essere alcolista è parte della mia vita. Io e i miei figli siamo fortunati ad avere Jennifer" : "Alcune persone si sentono a disagio, per me invece non è un problema parlarne. Essere un alcolista è parte della mia vita. È qualcosa con cui ho ancora a che fare". Dopo il rehab, Ben Affleck torna a parlare in pubblico e in un'intervista concessa a Today Show, racconta la sua battaglia contro l'alcolismo, la sofferenza che ha causato a lui e alle persone care. "Non voglio che sotterri la mia identità e diventi il ...