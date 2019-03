Aereo caduto - Gran Bretagna blocca i voli Boeing 737 Max. Germania e Norvegia la seguono : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli sopra il Regno Unito. La Gran Bretagna ha annunciato di aver bloccato tutti i voli nel suo spazio Aereo dei Boeing 737 Max 8...

Aereo caduto in Etiopia - anche Gb e Germania chiudono i cieli ai Boeing 737 Max : Londra segue quanto già fatto dalle autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. anche l'Europa sarebbe prossima a bloccare gli apparecchi

Aereo caduto - Boeing ancora in calo in Borsa. La società aggiorna il software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba. Dopo il meno 5% di lunedì, oggi i titoli hanno aperto le contrattazioni a Wall Street ...

Aereo caduto - Gb chiude cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : L'aggiornamento nel giro di alcune settimane. La società esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'Aereo che si è schiantato in Etiopia. Dall'indiana Jet Airways alla sudcoreana Eastar Jet, ...

Aereo caduto - Gran Bretagna blocca tutti i voli Boeing 737 Max. La compagnia crolla in borsa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli sopra il Regno Unito. La Gran Bretagna ha annunciato di aver bloccato tutti i voli nel suo spazio Aereo dei Boeing 737 Max 8...

Aereo caduto ad Addis Abeba - stop ai Boeing 737 Max anche da Australia - Singapore e Brasile : Dopo lo schianto del volo Et 302 della Ethiopian Airlines, che domenica è precipitato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, diversi Paesi e compagnie aeree hanno deciso di mettere al bando, almeno temporaneamente, i Boeing 737 Max 8, modello coinvolto non solo nell’ultimo incidente – costato la vita a 157 persone di cui 8 italiane – ma anche in quello dello scorso 20 ottobre, quando in Indonesia persero la vita 189 persone ...

Aereo caduto - passeggero perde volo per soli 2 minuti e si salva la vita : La storia di Antonis Mavropoulos ha dell'incredibile. Sarebbe dovuto salire sul volo etiopico che poi è precipitato. Avendo però fatto un ritardo di soli due minuti, gli hanno impedito di imbarcarsi. Prima ha protestato, non accettando di essere lasciato al suolo, ma quando poi è arrivata la notizia del disastro, ha compreso di essere stato incredibilmente fortunato. A raccontare la storia è stato lui stesso, in un lungo post su ...

Aereo caduto IN ETIOPIA : BOEING AGGIORNA IL SOFTWARE/ Il titolo crolla in borsa : AEREO CADUTO in ETIOPIA, il BOEING ha annunciato l'AGGIORNAmento del SOFTWARE dopo sollecitazione della Faa. Intanto il titolo crolla in borsa

Aereo caduto : Boeing - sotto accusa - aggiornerà il software : Tra le cause del disastro si sospetta in particolare il sistema informatico che gestisce le indicazioni su assetto e velocita del velivolo, per le analogie con la tragedia del 29 ottobre scorso al ...

Aereo caduto - sensori di velocità e software : ecco i buchi in quei 6 minuti : Fare presto per capire se c'è davvero un problema di sicurezza diffuso sul modello di Boeing più amato e ordinato dalle compagnie aeree. La scatola nera - o più correttamente...