Aereo caduto | anche in Italia stop ai Boeing 737 Max-8 Voli bloccati in mezza Europa

Aereo caduto in Etiopia - scatta lo stop in tutta Europa per i Boeing 737 Max :

Aereo caduto - chiuso lo spazio aereo italiano ai Boeing 737 Max 8 : L'Italia ha chiuso i cieli ai Boeing 737 Max 8, il modello identico a quello dell'Ethiopian Airlines che - per cause ancora da accertare - domenica 10 marzo è precipitato poco dopo il decollo provocando la morte di 157 persone, fra cui otto italiani. Dalle 21 di questa sera 12 marzo, visto il perdur

Aereo caduto in Etiopia - anche l'Italia chiudei cieli ai Boeing 737 Max da stasera alle 21 : anche Germania, Francia, Austria e Gran Bretagna hanno deciso la chiusura dello spazio Aereo per i modelli della Boeing 737 Max. Prima lo avevano fatto Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia

