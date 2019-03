Aereo caduto ad Addis Abeba | stop ai Boeing 737 Max anche da Australia | Singapore e

Aereo caduto : Fi - sospendere B737Max : ANSA, - ROMA, 12 MAR - "Anche l'Australia ha sospeso i voli dell'Aereo B737Max. Non si capisce perché l'esecutivo, l'Enac e gli organi preposti si oppongano alla richiesta di Forza Italia per un ...

Aereo caduto - passeggero perde volo per soli 2 minuti e si salva la vita : La storia di Antonis Mavropoulos ha dell'incredibile. Sarebbe dovuto salire sul volo etiopico che poi è precipitato. Avendo però fatto un ritardo di soli due minuti, gli hanno impedito di imbarcarsi. Prima ha protestato, non accettando di essere lasciato al suolo, ma quando poi è arrivata la notizia del disastro, ha compreso di essere stato incredibilmente fortunato. A raccontare la storia è stato lui stesso, in un lungo post su ...

Aereo caduto IN ETIOPIA : BOEING AGGIORNA IL SOFTWARE/ Il titolo crolla in borsa : AEREO CADUTO in ETIOPIA, il BOEING ha annunciato l'AGGIORNAmento del SOFTWARE dopo sollecitazione della Faa. Intanto il titolo crolla in borsa

Aereo caduto : Boeing - sotto accusa - aggiornerà il software : Tra le cause del disastro si sospetta in particolare il sistema informatico che gestisce le indicazioni su assetto e velocita del velivolo, per le analogie con la tragedia del 29 ottobre scorso al ...

Aereo caduto - sensori di velocità e software : ecco i buchi in quei 6 minuti : Fare presto per capire se c'è davvero un problema di sicurezza diffuso sul modello di Boeing più amato e ordinato dalle compagnie aeree. La scatola nera - o più correttamente...

Aereo caduto - 4 somiglianze con l'incidente in Indonesia : Ci sono molte somiglianze tra l'incidente Aereo del Boeing 737 Max dell'Ethiopian Airlines, caduto in Etiopia, e fra quello accaduto allo stesso tipo di velivolo della compagnia Lion Air in Indonesia ...

Aereo caduto - Boeing annuncia aggiornamento software - : L'aggiornamento dei velivoli avverrà nel giro di alcune settimane. La società ha espresso le condoglianze ai familiari delle 157 persone a bordo dell'Aereo che si è schiantato domenica in Etiopia . ...

Aereo caduto in Etiopia - Boeing annuncia la revisione del software dei 737 Max : revisione per tutta la flotta di 737 Max 8. A causare l'incidente dell'Ethiopian Airlines potrebbe essere stato un difetto del sistema dell'"inviluppo di volo"

Aereo caduto - Singapore blocca i 737 Max : 8.05 Aereo caduto,Singapore blocca i 737Max L'autorità dell'aviazione civile di Singapore ha temporaneamente vietato a tutti i Boeing 737Max di entrare e uscire dal Paese,in seguito ai due incidenti mortali che hanno coinvolto quel tipo di Aereo in meno di 5 mesi.Lo stop -precisa l'autorità- potrà essere rivisto quando saranno disponibili informazioni sulla sicurezza di questi mezzi". La sospensione riguarda Silkair,vettore regionale della ...

9 domande sul caso dell’Aereo caduto (che potremmo prendere anche noi) : Sono state recuperate nella giornata di lunedì 11 marzo entrambe le scatole nere dell’aereo precipitato domenica 10 in Etiopia pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Serviranno a fare chiarezza sul disastro che ha portato alla morte di 157 persone fra cui 8 italiani e persone di altre 34 nazionalità. Cosa è successo all’aereo secondo quello che sappiamo finora? Il Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines era diretto a Nairobi, in Kenya, ...

Aereo caduto - l'Europa non ferma i 737 Max. Boeing crolla in Borsa - -11% : Saranno le scatole nere del Boeing 737 Max a rivelare cosa sia successo subito dopo il decollo. Ethiopian Airlines ha confermato di aver recuperato sia il registratore della cabina di pilotaggio...

Aereo caduto : ritrovate le scatole nere. Boeing sotto accusa. Farnesina : presto rimpatrio delle salme : Tra le cause del disastro si sospetta il particolare software in dotazione per le analogie con la tragedia del 29 ottobre scorso al largo di Giacarta. Cina e Indonesia hanno fermato i voli dei 737 Max

Aereo caduto : passeggero perde il volo per 2 minuti : 'Il mio giorno fortunato' : Inizialmente era "furioso" perché arrivato in ritardo al gate nessuno lo ha aiutato a prendere quell'Aereo, poi si è sentito l'uomo più fortunato della terra: i due minuti di ritardo gli hanno salvato ...