Abdelkader Ghezzal all’Isola dei Famosi | chi è | carriera e biografia

Isola dei Famosi 2019 - Abdelkader Ghezzal naufrago : Tra i naufraghi dell' Isola dei Famosi 2019 spicca anche Abdelkader Ghezzal , ex calciatore e attualmente procuratore del fratello Rachid Ghezzal .Nato in Francia da genitori algerini, inizia la sua carriera nel Vaulx en Velin. Nel 2000 passa al settore giovanile del Lione, senza esordire mai in prima squadra. Viene poi ceduto al St. Priest, dove disputa due campionati, divisi tra la serie National e il Championnat de France ...

