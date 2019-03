Abbeverarsi alla sapienza di Stefano Bonaga | l' ultimo filosofo peripatetico italiano

ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2019) Lode a, all’, forse del mondo,cuimi sono abbeverato non nelle sorde e grigie aule universitarie ma sotto i rossi portici di Bologna (giustamente or ora candidati a diventare bene Unesco). Lode all’autore laconico di un unico libro p

giannetti_marco : RT @IntDissidente: La fica non sorride al mondo anzi, si ritrae come un paguro nel suo guscio, è il caso di dirlo finalmente. L'uomo si tro… - Acheropitalia : RT @IntDissidente: La fica non sorride al mondo anzi, si ritrae come un paguro nel suo guscio, è il caso di dirlo finalmente. L'uomo si tro… - IntDissidente : La fica non sorride al mondo anzi, si ritrae come un paguro nel suo guscio, è il caso di dirlo finalmente. L'uomo s… -