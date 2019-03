26enne italiana trovata morta a Manchester Due fermi

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019)Sabato sera, 9 marzo 2019, la giovane Lala Kamara, cittadinadi 26 anni, di origini senegalesi, è statain casa a, città in cui viveva da ormai tre anni. Si era recata in Inghilterra per cominciare una nuova vita, aveva fatto lavoretti come baby sitter, poi un corso da inera, grazie al quale aveva trovato un nuovo lavoro che avrebbe dovuto cominciare proprio ieri, lunedì 11 marzo. Invece a lavoro non si è potuta presentare perché due giorni prima ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.I suoi genitori, che vivono a Brescia, sono stati informati della tristissima notizia domenica, da un'amica di Lala, e il padre è volato subito aper parlare con la polizia. Secondo quanto riportato stimare da Metrodakar, sarebbero stati fermati due ragazzi senegalesi, di 21 e 25 anni, che potrebbero avere a che fare con la morte di Lala ...

