2° Edizione Festival Interregionale monologhi 2019 – Premio Guerriero di Capestrano

romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019) Al teatro Santa Cristina di Porano (TR)vanno in scena le donne per la prima serata eliminatoria della 2°del monologodiDieci candidate provenienti da tutta Italia si sono esibite con testi brillanti, drammatici e riflessivi.Le due attrici che si aggiudicano la finale al teatro Marrucino di Chieti, sabato 1° giugno, sono Roberta Chiodetti (181 punti),per espressività e testo, conNati in casa di Giuliano Musso e Noemi Grilli (160 punti) per i tempi comici e l’impostazione tecnica, con Scappo che c’ho prescia di Gianni Marchesini.Due le menzioni speciali. Ildella Giuria Artistica va a Gabriella Pirolo per la presenza scenica, il testo e l’interpretazione, con Carne da Macello. Il testo di Luigi Marcellini, autore e sceneggiatore, ha senz’altro portato in questa serata una nota di originalità. L’attrice, ...

DarioNardella : 130 appuntamenti in 2 mesi: ecco la nuova programmazione del Festival del @maggiomusicale. La musica esce dai confi… - giuliatouch : RT @DarioNardella: 130 appuntamenti in 2 mesi: ecco la nuova programmazione del Festival del @maggiomusicale. La musica esce dai confini de… - DarumaView : Annunciato il programma completo della 12a IRISH FILM FESTA, il festival interamente dedicato al cinema e alla cult… -