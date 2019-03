19 marzo 2019 | auguri festa del papà | frasi e citazioni per l’occasione

Meraviglie - La Penisola dei Tesori riparte da Mantova - Roma - Amalfi e Baia : anticipazioni prima puntata del 12 marzo 2019 : Meraviglie - La Penisola dei Tesori torna su Rai 1 con la sua seconda stagione a partire da questa sera, martedì 12 marzo 2019, dalle 21.25 per restarci anche nelle prossime tre settimane. Un viaggio come sempre mozzafiato tra le bellezze italiane entrate nel patrimonio Unesco, tra luoghi sconosciuti e bellezze irraggiungibili, mostrate al pubblico di Rai 1 da un Alberto Angela sempre più garanzia di qualità e piacevolezza nel racconto ...

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto - 12 marzo 2019 : numeri vincenti : Lotto, SuperenaLotto, Estrazioni 10eLotto: numeri vincenti 12 marzo, concorso Sisal n.31/2019: ultime notizie e tutte le vincite di giornata

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 13 marzo 2019 : anticipazioni puntata 5208 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 13 marzo 2019: La decisione di Adele (Sara Ricci) di mettere al primo POSTO un impegno di lavoro a scapito del viaggio proPOSTO da Manlio (Paolo Maria Scalondro) fa di nuovo perdere il controllo all’uomo… I sospetti di Raffaele (Patrizio Rispo) sul conto di Beatrice (Marina Crialesi) si riveleranno giusti? Mariella (Antonella Prisco) manda una foto del piccolo Lorenzo ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di martedì 12 marzo 2019 : Su Rai 1 Alberto Angela presenta il primo dei quattro appuntamenti del ciclo Meraviglie: La penisola dei tesori. Su Rai 2 serata all’insegna dell’intrattenimento col reality show Il Collegio. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce l’approfondimento di Carta Bianca. Su Canale 5 serata all’insegna delle risate con la commedia Che bella giornata (Italia, 2011) con Checco Zalone, Nabiha Akkari e Ivano ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 12 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.31 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 12 marzo 2019 : i numeri vincenti del concorso n.31 sembra essere ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2019 : Adele paga cara la sua decisione : Adele decide di non partire per un viaggio con Manlio e il marito, infuriato, gliela farà pagare cara.

Il Collegio - anticipazioni dell'ultima puntata di martedì 12 marzo 2019 : L'atto finale del docu-reality di Rai 2 sta per consumarsi. Questa sera attorno alle 21:20 si concluderà la terza edizione de Il Collegio che, come sempre, giunge in concomitanza con l'ultima settimana, la più attesa e temuta dagli studenti del Collegio: quella degli esami finali.Nella scorsa puntata Matias e Gabriele hanno messo a dura prova la pazienza della professoressa Petolicchio, per questo rischiano il 7 in condotta. Per risolvere nel ...

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di oggi martedì 12 marzo 2019 : In diretta l'ultima estrazione del SuperEnaLotto: il jackpot sfonda quota 118 milioni di euro. Ecco i numeri vincenti...

Meraviglie 2019 prima puntata : anticipazioni e ospiti 12 marzo : Meraviglie 2019 prima puntata. Torna il programma condotto da Alberto Angela con la prima puntata martedì 12 marzo 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti del primo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV Meraviglie 2019 prima ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Antolina risulta fuori pericolo, ma il dottor Zabaleta per ora vuole tenerla sedata per accelerarne la guarigione. Consuelo, comunque, crede che Antolina abbia simulato di volersi togliere la vita per obbligare Isaac a sposarla. Intanto proprio Isaac, temendo che Antolina possa ripetere il folle gesto, chiede ad Elsa di andarsene da casa loro… Fernando chiede a ...

La porta rossa 2 : trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 : La porta rossa 2: trama e anticipazioni sesta puntata 20 marzo 2019 La sesta puntata della seconda stagione de La porta rossa andrà in onda mercoledì 20 marzo. La fiction è in dirittura d’arrivo e non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Gabriella Pession e Lino Guanciale, protagonisti della serie tv, interpretano rispettivamente i ruoli di Anna e del commissario Cagliostro. Quest’ultimo, fin dalla prima stagione, è un fantasma che ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 18-24 marzo 2019 : Alicia e la Verità sul suo Aborto! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 18 marzo a domenica 24 marzo 2019: Alicia fa una terribile scoperta! Bacio tra Joshua e Annabelle! Anticipazioni Tempesta d’amore: Alicia scopre di aver abortito a causa di un terribile intrigo di Xenia! Viktor riceve una proposta di lavoro in Austria e la Lindbergh decide di seguirlo! André sempre più nei guai. Jessica si innamora di Paul, mentre Annabelle e Joshua si ...

TgBlog - edizione del 12 marzo 2019 : Tanti reality e news nell'edizione di oggi, 12 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie di oggi. Si parte con il retroscena sulla presunta rottura tra il coreografo Luca Tommassini e Maria De Filippi, tant'è che il primo non farà parte del cast del serale di questa edizione di Amici.Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, invece, ci si occupa delle scuse rivolte da Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli per il caso scoppiato ...