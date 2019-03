Zingaretti rottama il NazarenoMa il Pd non ha bisogno di eroi

Zingaretti restauratore. Il Pd riapre Capalbio e rottama i quarantenni : A volte ritornano: da Prodi a Nanni Moretti a Letta alla Ferilli, mentre in attesa di Moni Ovadia ci si accontenta di Lello Arena. "Siamo all'ultima spiaggia", la buttano sul ridere dalle parti di Renzi, e la battuta non riguarda la scelta di Zingaretti come l'estrema possibilità del Pd di risalire a galla, quanto proprio l'Ultima Spiaggia, lo stabilimento simbolo di una certa sinistra alle vongole, quella di Capalbio, dove il nuovo segretario ...