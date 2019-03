ZIngaretti e la nuova sede del PD

Pd - ZIngaretti : “Voglio andare via dalla sede del Nazareno. Ne serve una nuova - aperta a ragazzi e ragazze” : Lo “spalanchiamo le porte e cambiamo tutto” evocato dal palco subito dopo la vittoria delle primarie Pd si è tradotto in una prima idea: un trasloco. “Vorrei cambiare la sede nazionale, spostarla da via del Nazareno e costruire sedi con co-working delle idee per ragazzi e ragazze, che ci dicano ‘state sbagliando, dobbiamo cambiare posizione’. Dobbiamo sbaraccare e ricostruire, aprire una nuova e bella sede con una ...

ZIngaretti : «Via sede Pd dal Nazareno ne voglio una nuova con la libreria» : Chiudere il Nazareno e aprire il Pd. Nicola Zingaretti lancia la sua prima decisione clamorosa da quando é segretario del partito a Che Tempo Che Fa su Rai Uno in prima serata ed é...

ZIngaretti : "Sbaraccare via del Nazareno - voglio nuova sede per il Pd' - : Il segretario dei Dem: "Vorrei co-working per ragazzi e ragazze e una libreria al piano terra". Poi aggiunge: "Tav si farà perché il vero capo del governo è Salvini. Non so se l'esecutivo tiene, ...

Pd - ZIngaretti accelera : Zanda tesoriere e nuova Direzione | : All'ex capogruppo dem al Senato sarà affidato l'incarico e la nomina formale dovrebbe arrivare domenica 17 marzo, in concomitanza con l'Assemblea che ratificherà l'elezione del governatore del Lazio a ...

Pd - ZIngaretti indica Zanda come Tesoriere per la nuova segreteria : 'È l'ultima cosa che avrei voluto fare. Del resto, quella del Tesoriere è una carica immaginaria visto che nel Pd non c'è tesoro'. Il senatore Luigi Zanda , ex capogruppo dem al Senato, commenta con ...

Pd - ZIngaretti accelera : subito tesoriere e nuova Direzione - : Secondo fonti parlamentari, le nomine potrebbero arrivare domenica 17 marzo, in concomitanza con l'Assemblea che ratificherà l'elezione del governatore del Lazio a segretario. Ancora incertezza sui ...

La nuova Italia di ZIngaretti : “Il sovranismo è un imbroglio - vinceremo sradicando la paura” : Da una parte della stanza le finestre su piazza Castello, dove è partita la rivolta del Nord. Alle spalle le bandiere, Italiana ed europea. Sul tavolo un cellulare scarico, un bicchiere d’acqua, un foglio di appunti. Nicola Zingaretti a Torino, nel primo giorno da segretario del Pd. Per incontrare e sostenere il governatore Sergio Chiamparino. Lanc...

Martina e ZIngaretti : "Una nuova primavera democratica" : Tra i partecipanti alla manifestazione People di Milano c'erano anche i due principali candidati alla segreteria del PD, che domani sfideranno ai gazebo. Maurizio Martina ai giornalisti che lo hanno intervistato nella folla ha detto:"Serve una nuova primavera democratica in questo Paese contro chi semina odio e razzismo. E penso che oggi sia iniziata" Milano, 250mila persone in piazza per dire ...

ZIngaretti : ai gazebo per nuova speranza : 17.32 "Di fronte a questa finta democrazia dico agli italiani: il 3 marzo tutti a firmare ai gazebo,come grande riconquista di una speranza democratica. Se il 3 marzo saremo in tanti la storia di questo Paese può cambiare.Ai tantissimi che iniziano a capire che qualcosa non va, indico questa vera opportunità di partecipazione democratica.Per cambiare il Pd e per salvare l'Italia il 3 tutti ai gazebo". Così il presidente della Regione Lazio ...

Rifiuti - ZIngaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti, e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...