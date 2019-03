WTA Indian Wells – Che rischio per Angelique Kerber | la tedesca stende in rimonta la

WTA Indian Wells – Ritiro Serena Williams - i motivi del forfait contro Muguruza : Serena Williams si ritira dopo il primo set dei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells 2019: i motivi del forfait “Prima del match non mi sentivo bene, e poi la situazione è andata peggiorando. Ho accusato forti giramenti di testa e tanto affaticamento. Dallo score sembrerebbe che abbia cominciato il match nella maniera giusta, ma non mi sentivo assolutamente bene fisicamente. Adesso spero di potermi riprendere in tempo per ...

WTA Indian Wells – Bertens e Svitolina agli ottavi : battute Konta e Gavrilova in due set : Kiki Bertens ed Elina Svitolina battono rispettivamente ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells Johanna Konta e Daria Gavrilova Nella notte italiana tanti sono stati i match del torneo sul cemento di Indian Wells disputati. Tra questi per il circuito femminile spiccano quelli che hanno visto trionfare Kiki Bertens ed Elina Svitolina. La numero 9 della classifica mondiale ha battuto Johanna Konta, dopo un lunghissimo primo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

WTA Indian Wells – Serena Williams si ritira e dà via libera alla Muguruza - Ostapenko ko a sorpresa contro la Vondrousova : Dura solo tre quarti d’ora il match tra Williams e Muguruza, l’americana infatti si ritira all’inizio del secondo set Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, sfruttando il ritiro di Serena Williams. L’americana alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-3. Una volta ceduto il primo game del secondo parziale alla sua ...

WTA Indian Wells – Simona Halep vola agli ottavi - battuta in due set l’ucraina Kozlova : La tennista romena continua la sua marcia ad Indian Wells, accedendo agli ottavi di finale dopo il successo sull’avversaria ucraina Soffre ma vince Simona Halep nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, la tennista romena si sbarazza in due set di Kateryna Kozlova stendendola con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Un successo voluto e meritato per la numero 2 del ranking, che stacca così ...

WTA Indian Wells : Osaka e Venus ok - già fuori la Pavlyuchenkova : Indian Wells, nel tabellone femminile prosegue il cammino della testa di serie numero 1 Naomi Osaka, sconfitta nella notte la Mladenovic Naomi Osaka ha iniziato col piede giusto il suo Indian Wells. La tennista numero 1 del tabellone si è sbarazzata di Kiki Mladenovic ol punteggio di 6-3 6-4 ed al terzo turno affronterà la Collins, la quale ha sconfitto la Flipkens nella notte. La gara più attesa era senz’altro quella tra Kvitova e ...

WTA Indian Wells : Sabalenka rischia grosso - ma vince al terzo contro Tomljanovic : Aryna Sabalenka ha vinto contro l’australiana Ajla Tomljanovic, approdando al terzo turno del torneo WTA Indian Wells Aryna Sabalenka passa al terzo turno del torneo WTA Indian Wells dopo aver superato in tre set l’avversaria odierna Tomljanovic. L’incontro sembrava essere partito col piede giusto per la Sabalenka, la quale ha vinto il primo set per 6-3, prima di cadere nel secondo col punteggio di 6-4. La bielorussa però ...

WTA Indian Wells - Kerber in scioltezza al terzo turno : Kerber show ad Indian Wells, la tennista tedesca si è sbarazzata della Putintseva ed al terzo turno troverà la Vikhlyantseva Nulla ha potuto la ‘povera’ Putintseva contro l’uragano Kerber ad Indian Wells. La tennista tedesca ha domato l’avversaria in un incontro senza storia, vinto con il punteggio netto di 6-0 6-2. La Kerber vola dunque al terzo turno del toreo sul cemento americano, dove affronterà la ...

WTA Indian Wells – Bertens sul velluto contro Linette - Svitolina soffre ma supera la Kenin in tre set : Accedono al turno successivo sia Kiki Bertens che Elina Svitolina, ma che fatica per l’ucraina avere ragione della statunitense Kenin Prosegue la marcia di Kiki Bertens nel torneo WTA di Indian Wells, l’olandese vince il confronto con la polacca Linette e stacca il pass per il turno successivo, dove affronterà la Konta. Basta un’ora e diciotto minuti di gioco alla numero 7 del ranking per avere la meglio sulla propria ...

WTA Indian Wells – Serena Williams stravince il big match con Azarenka - la statunitense si impone in due set : match ricco di emozioni quello tra Azarenka e Williams, vinto da Serena con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo due ore e otto minuti di gioco Il big match del secondo turno del torneo WTA di Indian Wells se lo aggiudica Serena Williams, abile a superare in due set Vika Azarenka. L’americana tiene sempre in mano le redini del gioco, senza permettere mai alla propria avversaria di uscire la testa fuori dal guscio. Il risultato finale ...

WTA Indian Wells – Tutto semplice per Simona Halep - la ceca Strycova si arrende in due set : La numero 2 del ranking Wta non ha problemi a superare la propria avversaria, costretta ad arrendersi in due set dopo quasi un’ora e mezza di gioco Simona Halep sul velluto nel secondo turno di Indian Wells, la numero 2 del ranking WTA non lascia scampo alla Strycova battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una prestazione senza sbavature quella della romena, che stacca così il pass ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del secondo turno della parte bassa del tabellone. Saltano molte teste di serie : Si è completato nella notte italiana il secondo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nel classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno sono finalmente entrate in gioco le Tenniste più quotate. Sul cemento outdoor californiano però molte giocatrici favorite sulla carta sono cadute. La wild card statunitense Jennifer Brady ad esempio elimina in tre set la quotata ...

WTA Indian Wells – Pesantissimo ko per Stephens - Ostapenko al terzo turno : Esordio amaro per Sloane Stephens al torneo WTA di Indian Wells: la statuinitense ko all’esordio. Ottima prova invece di Ostapenko Un esordio per nulla soddisfacente, quello di questa sera di Sloane Stephens nel torneo WTA di Indian Wells, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. La statunitense, numero 4 del ranking mondiale, ha ceduto in due set alla svizzera Voegele. Un brutto ko, in due set, dopo un’ora e 10 minuti ...

WTA Indian Wells – Muguruza super : Davis ko in due set - la spagnola vola al terzo turno : Buona la prima per Garbine Muguruza: la spagnola stacca il pass per il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells Inizia bene l’avventura di Garbine Muguruza nel torneo WTA di Indian Wells. La tennista spagnola, numero 20 del ranking femminile mondiale, ha mandato al tappeto in due set la statunitense Davis. Alla Muguruza è servita un’ora e 36 minuti di gioco per aggiudicarsi il match e staccare il pass per il terzo turno del ...