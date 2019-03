Windows 10 | l’ultima build crea attriti nei giochi

Windows 7 vulnerabile - aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release Microsoft : Project Zero, programma di Google che va a caccia di bug e vulnerabilità, ha scoperto in questi giorni una vulnerabilità zero-day che affligge il suo browser Chrome. A questa si aggiunge Anche quella trovata dallo stesso team Anche in Windows 7. Per questo motivo, oltre Microsoft, Anche l’azienda di Mountain (Continua a leggere)L'articolo Windows 7 vulnerabile, aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release ...