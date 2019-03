Wanda Nara | no San Siro contro polemiche

Wanda Nara - Icardi vuole restare a Inter : ANSA, - MILANO, 11 MAR - "Io lavoro per Mauro, lui sta bene all'Inter e vuole restare e io lavoro per fare la pace. Lui vuole giocare e vuole continuare la sua carriera all'Inter. Speriamo che tutto ...

Wanda Nara tra femminismo e rivalsa - il messaggio social della moglie di Icardi per la Festa delle Donne : Wanda Nara ed il messaggio sibillino in occasione della Festa delle Donne: il post social della moglie di Icardi è una frecciatina a qualcuno? “Non voglio che le Donne abbiano potere sugli uomini, ma su se stesse… Buona Festa delle Donne”. Con questa frase su Instagram Wanda Nara ha fatto gli auguri a tutte le Donne in occasione dell’8 marzo. La moglie di Icardi, al centro delle polemiche per i dissidi tra Maurito e l’Inter, ...

Pomeriggio Cinque il giallo di Wanda Nara con i suoi presunti toyboy : Al programma di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” si parla sulla situazione sentimentale di Wanda Fisher. La Fisher qualche tempo fa aveva dichiarato di essersi fidanzata con Edoardo dopo aver lasciato Luciano, il precedente toyboy. Un suo amico, ha detto di essere stato contattato da Wanda per procurargli un ragazzo giovane e muscoloso, che fingesse di essere il suo compagno in un servizio fotografico. Qual è la verità? A fine ...

Inter - Icardi : si va verso la svolta - tregua tra Wanda Nara e Marotta : FRANCOFORTE - La nuova e decisiva puntata della saga Icardi , l'incontro a Milano con Marotta al rientro della squadra dalla Germania, per ufficializzare il reintegro del centravanti, l'ha ...

Marotta e Wanda Nara - così Icardi va verso la tregua - ma non con Spalletti? - : L'incontro tra Marotta e Icardi era stato preparato con cura da almeno un paio di giorni , con la mediazione di Wanda Nara e di un legale nuovo, Paolo Nicoletti , già commissario della Lega Calcio, ...

Esami per procuratore sportivo : 800 iscritti ma non c’è Wanda Nara : Niente patentino da agente per Wanda Nara? Icardi sarà costretto ad assumere un procuratore iscritto all’albo Wanda Nara probabilmente non pensa di voler fare il procuratore “da grande”. La compagna di Mauro Icardi non figura infatti tra gli 800 iscritti che domani a Roma tenteranno di ottenere il ‘patentino’. Eppure l’esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni sarà necessario con le nuove ...

Torna domani l’esame per i procuratori : 800 iscritti - non c’è Wanda Nara : Wanda Nara non c’è, ma altri 800 futuri procuratori saranno domani a Roma per cercare di ottenere il ‘patentino’, come riporta l’Ansa. Il mondo della rappresentanza sportiva cambia pelle, soprattutto cambiano le regole di accesso alla professione: è in programma l’esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni, che si svolgerà secondo le nuove regole […] L'articolo Torna domani l’esame per i ...

Procuratori domani a prova esame per il patentino : non c'è Wanda Nara : Wanda non c'è, ma altri 800 futuri Procuratori saranno domani a Roma per cercare di ottenere il 'patentino' - riporta una nota Ansa - Il mondo della rappresentanza sportiva cambia pelle, soprattutto cambiano le regole di accesso alla professione: è in programma l'esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni, che si svolgerà ...

Inter - Icardi e Wanda Nara incontrano Marotta : segnali positivi : L'Amministratore Delegato Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

L’Inter si muove - Marotta ha incontrato Icardi e Wanda Nara : Giornata importante in casa nerazzurra: potrebbe infatti sciogliersi il nodo Mauro Icardi. Questa mattina infatti l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato l’attaccante argentino e sua moglie-agente Wanda Nara, accompagnati dall’avvocato Paolo Nicoletti. A comunicare l’incontro avvenuto tra le parti è stata la società nerazzurra attraverso questa nota apparsa sul proprio profilo Twitter ...

Inter - incontro Marotta-Icardi presente anche Wanda Nara : La telenova Icardi potrebbe essere a una svolta. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter : incontro Marotta-Icardi-Wanda Nara : In casa Inter continua a tener banco il caso Icardi. L’attaccante argentino ancora fuori per infortunio, ha incontrato, insieme alla sua agente nonchè moglie Wanda Nara, l’amministratore delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta. L’incontro è avvenuto con le intenzioni di chiarire la situazione che coinvolge il giocatore per trovare una soluzione che vada bene ad entrambe le parti. Ecco il comunicato ufficiale ...

Inter - Wanda Nara e Icardi incontrano Marotta : L'Amministratore Delegato Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroIcardi e Wanda Nara. Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione ...

Inter - Marotta incontra Icardi e Wanda Nara : ''Per trovare una soluzione'' : MILANO - Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...