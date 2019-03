Volley | Zlatanov conferma | Sabbi nuovo opposto di Piacenza | Fei cambia ruolo

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Come già hanno fatto molti stranieri del campionato cinese anche Giulioha deciso, finita la stagione in oriente, di tornare a giocare in Italia per questo finale di stagione, andando a rinforzare la Gas Salesin A2.Non soloCome detto il giocatore classe 1989 (nato il 10 agosto a Zagarolo) non è l'unico rinforzo arrivato in Italia dal campionato cinese, dove il livello sicuramente non è altissimo ma grazie alla presenza di molti sponsor facoltosi sta iniziando ad attrarre molti giocatori di livello medio-alto. Atleti che poi, visto il calendario della Chineseball League, si possono permettere di strappare altri contratti per tornare a giocare in Europa "part-time", giusto per il finale di campionato.Come l'sono arrivati dal campionato cinese anche due pezzi da 90 in Superlega: lo schiacciatore-ricevitore francese Kevin Tillie che è andato a ...