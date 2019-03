Vodafone Simple Digital offre 1000 minuti e SMS e 20 GB al mese a chiunque voglia passare

Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti : ecco come averle : Torna ad essere disponibile online a 9,99 euro al mese l'offerta Vodafone Simple+ , dedicata ai nuovi clienti che desiderano una soluzione all inclusive L'articolo Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti : ecco come averle proviene da TuttoAndroid.

Vodafone e Wind - offerte ricaricabili : Simple+ e All Inclusive le promozioni di gennaio : Gli operatori di telefonia mobile, dopo aver proposto interessanti offerte per le festività di Natale, tornano a darsi battaglia con i pacchetti ricaricabili. Per il mese di gennaio troviamo alcune promozioni a prezzi agevolati e non solo per i nuovi clienti. Vodafone ha deciso di tagliare i costi della Simple+, raddoppiando addirittura il traffico dati a disposizione ogni mese. Wind, invece, continua a regalare Giga ancora per pochi giorni con ...