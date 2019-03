Vodafone Red Unlimited Plus diventa Red Unlimited Black con gli stessi costi ma più

Vodafone Red Unlimited : prime tariffe 5G/ Si parte da 18.99 euro al mese : Vodafone Red Unlimited, tariffe in 5G: si parte da un minimo di 18.9 euro ogni mese per la "Smart", fino ad un massimo di 39.99

Red Unlimited Smart, Ultra e Black sono le prime tariffe 5G di Vodafone con addebito su carta di credito/conto corrente oppure ricaricabile a costo più elevato. L'offerta è attivabile a partire dall'11 marzo, ricorda Mondomobileweb, e sono abilitate alla rete con maggiore velocità, al momento in 4,5G. Quando la rete

Vodafone lancia le nuove offerte Red Unlimited, di tipo all-inclusive, le prime a includere la connettività 5G, non appena sarà disponibile in Italia.

Xiaomi Redmi S2, Vodafone Smart N9 e Smart N9 Lite sono acquistabili a prezzo scontato presso alcuni punti vendita Vodafone.

Annunciate le rimodulazioni Vodafone primaverili per chiamate e navigazione senza credito residuo : In campo nuove rimodulazioni Vodafone, intese come modifiche unilaterali del contratto in vigore a partire dal prossimo 15 aprile. Nella sezione Vodafone Informa ha appena fatto capolino l'annuncio dei prossimi cambiamenti che investiranno tutti coloro che hanno una SIM ricaricabile per la quale il rinnovo dell'offerta avviene su credito residuo e non con carta di credito o addebito su conto bancario. A primavera appena incominciati proprio ...

Vodafone continua con i suoi Red Days offrendo sconti ancora più convenienti ad alcuni clienti: ecco la lista completa di smartphone in offerta e i prezzi proposti ad alcuni tramite SMS.

Crollano Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite a gennaio : prezzo Vodafone Red Days : I Vodafone Red Days Saldi Smartphone di gennaio 2019 (promozione valida dal giorno 4 al 31) mettono a disposizione la possibilità di accaparrarsi uno smartphone ad un prezzo speciale (facciamo subito presente che non tutti i rivenditori autorizzati aderiscono all'offerta, e che quindi sarà necessario fare qualche ricerca prima del via libera), tra cui il Samsung Galaxy S9, venduto a 549.99 euro, con uno sconto di 350 euro sul costo originale di ...

Le festività natalizie sono giunte al termine e molti operatori telefonici continuano a cercare di conquistare nuovi clienti. Vodafone, la compagnia inglese che