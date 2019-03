Vodafone | nel nuovo piano ci sono 1 130 esuberi

Vodafone Italia - nel nuovo piano 1.130 esuberi : "Aperti a confronto" : MILANO - Maxi ristrutturazione in vista per Vodafone Italia . Nel piano Industriale presentato dall'azienda ai sindacati, secondo quanto riportato da Radiocor , sono stati individuati 1.130 esuberi, ...

Nick Read di Vodafone Group : trasparenza nelle offerte - partnership strategiche e sicurezza di rete : Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo ...

TIM e Vodafone partnership nel 5G e torri : Vodafone Italia e il Gruppo Telecom Italia, TIM , intendono avviare una partnership per la "condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete ...

Sconti per Flixbus e Musement nel Vodafone Happy Friday di domani : Il Vodafone Happy Friday di domani premierà gli utenti con buoni sconto per il servizio di autobux Flixbus e per Musem.com. L'articolo Sconti per Flixbus e Musement nel Vodafone Happy Friday di domani proviene da TuttoAndroid.

Ho.Mobile - nel 2018 la low cost di Vodafone ha superato 1 milione di attivazioni : Il 2018 per il mondo della telefonia mobile è stato sicuramente molto importante, in quanto l'arrivo delle low cost ha inevitabilmente portato ad una diminuzione delle tariffe mensili per gli utenti, oramai stufi delle rimodulazioni e dei rincari dei brand principali di telefonia mobile. Secondo i recenti dati Arpu, studiati da Mediobanca, ad esempio, l'arrivo di Iliad ha fatto perdere ad aziende come Tim, Vodafone e Wind circa 300 milioni di ...

Subito rimodulazioni Vodafone e TIM nel 2019 : batosta linea fissa : Il 2019 si è aperto con una serie di rimodulazioni Vodafone e TIM per quanto riguarda la linea fissa, come riportato dal portale 'bufale.net'. Partiamo proprio dalle modifiche unilaterali che hanno interessato il gestore rosso, nell'ambito delle soluzioni tariffarie IperFibra e Vodafone One. C'è un'aggravante che pende sulla questione: per molti clienti si è trattato del secondo aumento in meno di un semestre (l'avviso è stato diramato in ...

Quanto è migliorata la copertura di rete Vodafone - TIM e Wind Tre nel 2018 : migliori città italiane per connettività : Quali città italiane hanno la migliore copertura di rete e soprattutto nel 2018 (che abbiamo appena lasciato alle spalle) i vettori mobili Vodafone, TIM e Wind Tre sono riusciti a far crescere i loro servizi di connettività rispetto al 2017? A tal proposito è disponibile l'ultima rapporto AGCOM che analizza i dati presenti nello strumento MisuraInternetMobile.it, normalmente utilizzato dagli italiani per verificare la qualità della ...