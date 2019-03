Vodafone modifica One Pro | l’offerta unica per le reti fisse e mobili | rivedendone i costi

Vodafone modifica il corrispettivo per il recesso anticipato per gli smartphone acquistati a rate : Vodafone modifica il corrispettivo per il recesso anticipato delle offerte mobili, applicando il DDL del 2017 come già fatto per le offerte di linea fissa. L'articolo Vodafone modifica il corrispettivo per il recesso anticipato per gli smartphone acquistati a rate proviene da TuttoAndroid.