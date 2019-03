Vodafone Italia | nel nuovo piano 1 130 esuberi | Aperti a confronto

Vodafone presenta le offerte RED Unlimited - le prime in Italia con 5G incluso : Vodafone lancia le nuove offerte Red Unlimited, di tipo all-inclusive, le prime a includere la connettività 5G, non appena sarà disponibile in Italia. L'articolo Vodafone presenta le offerte RED Unlimited, le prime in Italia con 5G incluso proviene da TuttoAndroid.

Svolta per le offerte telefoniche per la rete 5G in Italia : Vodafone fa da apripista : Le offerte telefoniche per la rete 5G in Italia non sono poi così lontane. In particolar modo, proprio oggi 8 marzo, possiamo informare i nostri lettori di un'incredibile passo in avanti compiuto proprio quest'oggi da un operatore mobile Italiano, in particolar modo Vodafone. La sua strategia farà di certo da apripista a quella dei vettori concorrenti nei prossimi mesi, ossia quando la nuova connessione ultra-veloce comincerà ad essere realtà ...

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia con Android 9 Pie - link download il 26 febbraio : Stiamo assistendo ad una brusca accelerazione relativa all'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8. Nella giornata di ieri, abbiamo avuto il piacere di fornire ai nostri lettori la notizia dell'avvio della distribuzione del corposo update per i modelli no brand del phablet 2017. Oggi 26 febbraio, ci troviamo a commentare un'interessante passo in avanti compiuto invece per alcuni modelli serigrafati. Sia i Samsung Galaxy Note 8 ...

Accordo Vodafone Telecom per le reti mobili e il 5G in Italia : Vodafone Italia (“Vodafone”) e il Gruppo Telecom Italia (“TIM”) intendono avviare una partnership per la condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale Accordo di condivisione passiva; la partnership potrà consentire un più rapido sviluppo del 5G, su una più ampia area geografica e ad un costo inferiore Le due società intendono cooperare per adeguare le ...

5G in Italia : ecco com’è organizzato con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad e Fastweb : Sono cinque gli operatori che si stanno impegnando nel 5G in Italia ossia TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad e Fastweb. Questo pokerissimo delle telecomunicazioni si era aggiudicato i lotti a disposizione nella gara ad asta per le frequenze chiusasi lo scorso ottobre. E lo Stato poteva considerarsi soddisfatto, visto l’incasso totale superiore ai 6,5 miliardi, ben […] L'articolo 5G in Italia: ecco com’è organizzato con TIM, Vodafone, ...

Ritardo abissale per le eSIM su iPhone XR - XS e XS Max in Italia : Vodafone temporeggia - Wind Tre sorpassa? : Potremmo definire addirittura scandalosa la mancata disponibilità di eSIM su iPhone XR, XS e XS Max in Italia. Nonostante la promessa di Vodafone di introdurre la novità subito dopo l'opportuno aggiornamento iOS 12 per i recentissimi melafonini, chi possiede uno dei tre costosi Smartphone Apple ancora non può usufruire della doppia scheda (una fisica e l'altra appunto digitale) sul suo telefono e la situazione è altrettanto incerta pure per gli ...

Vodafone Italia tra le Top Employer 2019 : Qualità della formazione riservata ai dipendenti, attenzione allo sviluppo della cultura aziendale , cura dei talenti e della strategia di recruiting . Sono queste le caratteristiche riconosciute a ...

Fondazione Vodafone Italia lancia il terzo bando "Ogni Sport Oltre " OSO" : Arrivato alla sua terza edizione, Fondazione Vodafone Italia lancia il nuovo bando nazionale "Ogni Sport Oltre " OSO" . Rivolto a tutte le associazioni Sportive che vogliano realizzare progetti in ...

Vodafone Italia - concorrenza pesa su ricavi ma trend è in miglioramento : Vodafone Italia chiude il trimestre al 31 dicembre 2018 con ricavi da servizi per 1.260 milioni di euro, in calo del 4,6%, anche se confrontando la performance con quella dei trimestri precedenti si ...

Vodafone vede pressione su ricavi 3° trimestre - meglio mercati Italia e Spagna : Il gruppo Vodafone ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 11 miliardi , in calo del 6,8% rispetto agli 11,8 miliardi precedenti, laddove l'Europa ha registrato un calo del 5,6% e il resto ...

Vodafone vede pressione su ricavi 4° trimestre - meglio mercati Italia e Spagna : Il gruppo Vodafone ha chiuso l'ultimo trimestre del 2018 rivelando una pressione della concorrenza sui ricavi , anche se si è registrata una certa stabilizzazione dei ricavi da servizi , per effetto ...

Vodafone migliora in Italia - grazie anche a ho. Mobile che raggiunge 1 milione di utenti : Dopo un secondo trimestre decisamente difficile, Vodafone chiude il 2018 in miglioramento, grazie a una riduzione dell'intensità della competizione. L'articolo Vodafone migliora in Italia, grazie anche a ho. Mobile che raggiunge 1 milione di utenti proviene da TuttoAndroid.

Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio : Arrivano nuovi regali per i clienti Vodafone che hanno deciso di aderire al programma Vodafone Happy: l’operatore di telefonia ha infatti deciso di […] L'articolo Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio proviene da TuttoAndroid.