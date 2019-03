Vodafone | 1 130 esuberi Il sindacato | no atti unilaterali o traumatici

Vodafone e sindacati - 1.130 esuberi : ANSA, - MILANO, 11 MAR - Vodafone Italia ha presentato il piano industriale ai sindacati e avviato un dialogo "per condividere una ridefinizione complessiva del modello operativo e della conseguente ...

Vodafone annuncia 1130 esuberi : "Dialoghiamo con i sindacati" : Sono 1.130 gli esuberi previsti dal nuovo piano industriale di Vodafone Italia presentato oggi ai sindacati. L'azienda ha fatto sapere di voler avviare comunque un confronto con le parti sociali che si augura prosegua "in modo costruttivo con l'obiettivo e l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa".Dal piano emerge che "la strutturale trasformazione del mercato e il drastico calo dei ...