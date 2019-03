Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : “Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni” : Organizzava provini per la produzione di un film, poi mai realizzato. Ma era solo un escamotage per abusare sessualmente delle aspiranti attrici, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Con quest’accusa i carabinieri della compagnia di San pietro hanno arresto Pino Flamini, regista Romano di 69 anni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari: è accusato di Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di ...

La prof indagata per Violenza sessuale su un 14enne si difende : "Il bambino è di mio marito. Il test del Dna lo confermerà" : "Questo bimbo è di mio marito". Si è detta "pronta a effettuare l'esame del Dna" la professoressa indagata a Prato per atti sessuali ai danni di un 14enne e che cinque mesi ha dato alla luce un bel ...

Ancona - Cassazione annulla sentenza per Violenza sessuale : 'Vittima sembra un maschio' : È una decisione incredibile quella di tre giudici donne di Ancona che hanno annullato una sentenza per violenza sessuale ai danni di una ragazza peruviana, la quale durante una serata passata in compagnia di alcuni amici sarebbe stata vittima di abusi di natura sessuale. Una sentenza giudicata inaccettabile dalle associazioni che difendono le vittime di stupro, le quali adesso annunciano battaglia. A destare soprattutto sconcerto, è la ...

Prato - insegnante indagata per Violenza sessuale su un 14enne : Prato, insegnante indagata per violenza sessuale su un 14enne L'adolescente frequenta le scuole medie inferiori. Nei mesi scorsi la professoressa, che ha accettato di fornire il proprio dna nell'ambito delle indagini, ha avuto un bambino, che sarebbe figlio dello studente Parole chiave: ...

