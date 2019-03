VIDEO Roma-Empoli 2-1 | Highlights | gol e sintesi della partita El Shaarawy e Schick

Roma-Empoli - goffissima autorete di Juan Jesus : il brasiliano vanifica il vantaggio di El Shaarawy [VIDEO] : La Roma si fa raggiungere dall’Empoli dopo pochi minuti dal vantaggio di El Shaarawy, goffissima l’autorete di Juan Jesus Botta e risposta dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco tra Roma ed Empoli, già sull’1-1 dopo il meraviglioso gol di El Shaarawy e la goffa autorete di Juan Jesus. Il colpo da biliardo dell’italo-egiziano viene vanificato da un errato colpo di testa del difensore brasiliano, che infila ...

Diretta Roma Empoli / Streaming VIDEO e tv : i testa a testa - Serie A - : Serie A, Roma Empoli: cronaca in Diretta della partita valida per la 27giornata del massimo campionato. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Pagelle Roma-Empoli - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ROMA EMPOLI – Tutto pronto per il match dell’Olimpico Roma-Empoli, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Ranieri e Iachini. Fiorentina Lazio probabili formazioni. Nella Roma siamo all’anno zero. A Trigoria c’è stato il cambio: fuori Monchi, il fisioterapista, il medico sociale e soprattutto il tecnico Eusebio Di Francesco […] L'articolo Pagelle Roma-Empoli, highlights e tabellino del ...

DIRETTA/ Inter Roma Primavera - risultato 3-1 - streaming VIDEO e tv : tris nerazzurro! : DIRETTA Inter Roma Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventiduesima giornata nel campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Inter Roma Primavera - risultato 0-1 - streaming VIDEO e tv : gol di Estrella! : DIRETTA Inter Roma Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventiduesima giornata nel campionato Primavera 1.

In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma : la piccola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO] : Sofia Matri Romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita. Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua ...

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA/ Streaming VIDEO e tv : il bilancio è in equilibrio : DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventiduesima giornata nel campionato PRIMAVERA 1.

Il VIDEO del duetto di Tiromancino e Tiziano Ferro Per me è importante - un corto d’animazione e d’amore : Venerdì 8 marzo, in occasione dell'ingresso del brano in rotazione radiofonica, è arrivato online il video del duetto di Tiromancino e Tiziano Ferro Per me è importante, nuovo singolo della band romana tratto dalla raccolta di successi Fino a qui. Federico Zampaglione aveva annunciato domenica scorsa la scelta di far diventare il featuring con Ferro un singolo da regalare al pubblico nel giorno della Festa della Donna, anticipando che sarebbe ...

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria (VIDEO) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

Porto-Roma - tifoso portoghese provoca Totti urlando : 'Forza Lazio'. VIDEO : Oltre al danno anche la beffa per Francesco Totti . La serata del Do Dragao - terminata con la cocente eliminazione della Roma ai tempi supplementari per mano del Porto agli ottavi di finale di ...

VIDEO/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol. Conceicao : abbiamo meritato i quarti : VIDEO Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Porto-Roma 3-1 VIDEO e highlights - sintesi e gol della partita. Dzeko sprecone - sciocchezza di Florenzi : Una sola notte non può certo attenuare il dolore di una sconfitta come quella rimediata dalla Roma nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La formazione giallorossa è stata superata ieri sera sul campo del Porto con il punteggio di 3-1 al termine di un incontro appassionante e dall’amarissimo finale, deciso da un calcio di rigore trasformato da Telles allo scadere del secondo tempo supplementare. Gli uomini di ...

Porto-Roma - Florenzi in una valle di lacrime : il bel gesto di Casillas [VIDEO] : Alessandro Florenzi scoppia a pingere dopo la sconfitta che condanna la Roma all’eliminazione dalla Champions League, il bel gesto di Casillas Subito dopo l’eliminazione della Roma dalla Champions League, il pianto di Alessandro Florenzi ha catturato l’attenzione dei tifosi. Contro il Porto, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha portato a casa una sconfitta per 3-1, non senza polemiche. Tra gli episodi ...

VIDEO/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - : Video Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.