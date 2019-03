Video hot con ricatto

Ragazzo di 20 anni invia Video hot ad amica e lei lo ricatta : '5 mila euro o lo diffondo' : Ricatto hot su Facebook. Vittima un Ragazzo di 20 anni. Aveva diffuso ad un'amica conosciuta via Facebook un video erotico e poi si è trovato raggirato e ricattato, tanto da sborsare 5mila euro per ...

NBA - il clutch shot di LeBron James contro i Pelicans : su un piede da 3 punti arretrando [Video] : NBA, LeBron James ha chiuso la gara vinta dai suoi Los Angeles Lakers contro Anthony Davis ed i Pelicans NBA, i Los Angeles Lakers hanno vinto sul parquet di casa contro i Pelicans di quello che potrebbe essere il rinforzo estivo, Anthony Davis. 119-125 il risultato finale, grazie anche ad una super giocata di LeBron James che ha di fatto chiuso l’incontro a pochi secondi dal termine. Il fenomeno dei Lakers ha tentato di colpire in ...

La modella Tina Kunakey è nuda dietro a un telo e Vincent Cassel si avvicina : la complicità della coppia nel Video hot : La modella francese è dietro a un telo e mostra il suo corpo senza veli con tanto di pancione. Il marito si avvicina e, in quella che sembra essere una scena di ironica leggerezza e complicità, prova ad abbassarsi gli slip. Il video pubblicato su Instagram da Tina Kunakey ha ricevuto numerosi apprezzamenti dai suoi follower e da quelli di Vincent Cassel. I due si sono sposati lo scorso anno e, malgrado i 31 anni di differenza, appaiono sempre ...

Come fare screenshot Video : Visto che avete bisogno di mostrare alcuni passaggi specifici da fare su smartphone, tablet o computer, vorreste registrare un filmato dello schermo. Con questa nuova guida odierna abbiamo deciso di aiutarvi in ciò parlandovi in leggi di più...

I Video e i progetti digitali finalisti al World press photo : La giuria del World press photo ha annunciato i finalisti del concorso che premia le migliori forme di visual journalism realizzate con l’uso della tecnologia digitale. Leggi

Guaio "hot" per Lewis Hamilton : in rete un Video intimo con una sua ex fiamma : Mentre la Formula 1 scalda i motori nei test di Barcellona in vista del campionato del mondo alle porte, ecco un Guaio extra lavorativo per Lewis Hamilton. Già, perché alcuni hacker - secondo quanto riportato dal The Sun - avrebbero forzato l'account iCloud di Nicole Scherzinger, ex fidanzata del pilota e diffuso online un loro video in intimità, mentre i due sono a letto.I cybercriminali, avrebbero violato le password della cantante 40enne, ex ...

