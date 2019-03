Salvini : no a memorandum se la "Via della Seta" colonizza imprese italiane : E apre l'ennesima spaccatura politica nella maggioranza, dopo il tira e molla politico Tav Sì-Tav no e il via libera del Cda Telt ai bandi di gara per il collegamento Torino Lione . A dettare i ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Via della seta - Salvini : No a colonizzazione Italia e sue imprese : Milano, 11 mar., LaPresse, - "Se si tratta di aiutare imprese Italiane a investire all'estero, noi siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da ...

Cina - Italia benvenuta in Via della Seta : ANSA, - PECHINO, 11 MAR - La Cina dà "il benvenuto alla partecipazione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la Nuova via della Seta,, che riteniamo creerà maggiore spazio per una cooperazione ...

Via della Seta - la linea del governoSì all'accordo ma in linea con l'Ue : Su Affari la posizione dell'esecutivo Conte sull'accordo con la Cina: "Il testo del Memorandum imposta la collaborazione sui principi Ue di trasparenza, sostenibilità finanziaria e ambientale" Segui su affaritaliani.it

Rocco Schiavone 3 - al Via le riprese della terza stagione : Non si fermano le indagini di Rocco Schiavone: impossibile pensarlo, d'altra parte, visto il successo delle storie con protagonista il vice questore romano trasferitosi ad Aosta e magistralmente interpretato da Marco Giallini. Una terza stagione della serie tv di Raidue, prodotta da Cross Productions e Rai Fiction e distribuita da Beta Film, era già stata annunciata alla vigilia del finale della seconda stagione, l'autunno scorso.Oggi, 11 ...

Il Cda di Telt ha dato Via libera agli avvisi per i bandi della Tav : Il cda di Telt ha deciso all'unanimità l'avvio degli avvisi, 'avis de marches',, gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione. ...

'Rocco Schiavone' - al Via le riprese della terza stagione : Iniziate le riprese della terza stagione di Rocco Schiavone , la serie in onda su Rai2 interpretata da Marco Giallini nei panni del vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini . I titoli dei ...

Bono : Via della Seta sia a doppia corsia : Valeggio sul Mincio, Verona,, 11 mar., askanews, - 'Noi abbiamo una joint venture con la Cina che finora ha dato frutti molti importanti anche e sopratutto per Fincantieri, siamo benvisti e ad oggi ...

L'Italia che va a piedi - ecco il cammino in mezzo alla natura che unisce il Paese. Al Via il «Sentiero Italia Cai» Il video della prima ... : ... di ritmo del pensare, un bisogno naturale e un modo di porsi nel mondo. Tanto forte e pervasivo che quando viene a mancare è come perdere una parte della propria identità. Lo sapevano bene gli ...

Di Maio archivia la crisi : "Avanti quattro anni" | "Via della seta? Con la Cina vogliamo accordi commerciali - nessuna legittimazione politica" : "Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent'anni": così il capo politico del M5s. Sulle preoccupazioni americane per quanto riguarda la Via della Seta: "Capisco il nostro alleato, ma vogliamo aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy in un mercato che ce lo chiede".

