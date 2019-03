Vento forte in Sardegna | sull’Isola raffiche di maestrale a 90 km h

Nuovo assalto dell'inverno : in arrivo aria gelida - Vento forte e piogge intense : L'inverno sferra un colpo di coda: le giornate calde e quasi primaverili a cui ci eravamo abituati nei giorni scorsi saranno solo un ricordo. Non solo arriveranno venti burrascosi e molto freddi, ma ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per Vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...

Allerta Meteo Firenze : domani criticità “gialla” per Vento forte : Allerta gialla per rischio “vento forte” domani a Firenze: l’avviso è valido dalle ore 13 fino alla mezzanotte di martedì 12 marzo. L’Allerta è stata stabilita dal nuovo Bollettino di valutazione delle criticità del Centro funzionale regionale e riguarda, oltre alla città di Firenze, i territori di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Moto3 - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Vicente Perez il migliore in un turno condizionato dal forte Vento - Arbolino ottimo 2° : Il programma odierno del GP del Qatar 2019 si è aperto con una terza sessione di prove libere di Moto3 condizionata dal forte vento e da una temperatura troppo alta per migliorare i tempi fatti segnare in notturna nelle FP2, perciò la classifica combinata delle tre sessioni è rimasta immutata perlomeno nelle prime 14 posizioni (che garantiscono il pass diretto per il Q2). I team hanno così sfruttato il turno per effettuare dei test di ...

In arrivo una perturbazione al Nord - Vento forte e impennata termica al Centro sud : Roma - Nel corso delle ultime ore la nuvolosità è andata gradualmente aumentando sulle regioni di Nordovest con qualche pioviggine sulla Liguria e occasionali fenomeni anche sull'alto Piemonte. Si tratta della parte più avanzata di una perturbazione atlantica associata ad una profonda depressione in azione sul mare del Nord e che nell'arco della giornata porterà un peggioramento generale del tempo sulle regioni ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani criticità per Vento forte : “Durante la giornata di lunedì 4 marzo è previsto un generale aumento della ventilazione con venti prevalentemente sudoccidentali.Nel corso del pomeriggio-sera i venti diverranno forti con intensità comprese tra 62 e 74 Km/h (Beaufort 8) su tutti i crinali appenninici con probabili raffiche di intensità superiore. Sulle restanti zone montane e fascia collinare sono previsti venti di intensità prossima alla soglia di Allertamento, compresi ...

Torna il Vento forte e abbatte i pali della luce : Modica - La fortissima ondata di vento che ha spazzato il nostro territorio lo scorso fine settimana ha lasciato dei seri danni anche sulla rete telefonica, oltre che elettrica ed infrastrutturale. Ad ...

Forte Vento a Sampieri - cade albero in strada : I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica oggi pomeriggio sono intervenuti sulla Sp66 nei pressi del Trippatore a Sampieri, frazione rivierasca di Scicli, per rimuovere un grosso albero caduto ...

Maltempo - forte Vento in Sardegna : maestrale a 100 km all’ora : Il vento di maestrale oggi fa sentire forte la sua influenza su gran parte della Sardegna: i picchi nella zona di Capo Carbonara e Villasimius, nel sud dell’Isola, dove le raffiche hanno superato i cento chilometri orari, mentre a Olbia non hanno superato i 70. Già in nottata il maestrale e’ dato in attenuazione, per poi scemare nel corso del fine settimana. Lo prevedono gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica ...

Nilufar Addati di U&D ha avuto un incidente in auto : 'Forte spaVento' : Nilufar Addati, l'ex tronista di Uomini e Donne, nel corso della giornata di ieri è stata vittima di un incidente in auto. Ad informare di quanto accaduto è stata la diretta interessata che, attraverso le Instagram Stories, ha spiegato la dinamica dell'avvenimento. La ragazza ha esordito dicendo di aver cominciato la giornata nel peggiore dei modi poiché aveva fatto un incidente. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, tuttavia, ci sono ...

MotoGP - Test Qatar Day 3 : Il forte Vento protagonista della prima metà di giornata - Mir attualmente il più veloce : Alle spalle del campione del Mondo in carica, con un ritardo di circa 3 decimi dalla vetta, troviamo Maverick Vinales , che precede Andrea Dovizioso e il compagno di marca Fabio Quartararo . Bene ...

Forte Vento e mareggiate - Italia flagellata dal “Grecale” : 7 morti e 24 feriti in 3 giorni - clima sconvolto nell’area Euro-Mediterranea : 1/49 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Vento forte : la recinzione di security non regge - disagi per le navi : BRINDISI - Recinzioni che finiscono per terra e navi ro-ro che faticano ad ormeggiare in andana: le raffiche di grecale che dalle prime luci di sabato , 23 febbraio, sferzano il litorale adriatico ...