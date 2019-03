Venezuela, nuova giornata di chiusure

Il presidenteno, Maduro, ha annunciato una seconda chiusura di scuole e uffici a causa del blackout che ha superato le 72 ore, nonostante sia ripresa la somministrazione di elettricità in alcune zone di Caracas. "Informiamo che domani, 11 marzo, saranno sospese tutte le attività lavorative e scolastiche", ha detto in tv il ministro della Comunicazione,Rodriguez. Anche venerdì scorso scuole e uffici erano rimasti chiusi.Sono 17 i morti per il blackout.Il leader dell'opposizione Guaidò chiede "stato d'emergenza"(Di lunedì 11 marzo 2019)

