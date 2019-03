Venezuela | dall' Onu ora mandano Bachelet | ma l' obiettivo non è certo quello della

L’inviato Usa per il Venezuela : “Delusi dalla linea dell’Italia” : «Siamo delusi dalla posizione dell’Italia riguardo il riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim». E’ molto diretto il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, quando esprime questo giudizio sulla linea scelta da Roma. E’ più conciliante invece col Vaticano, che «forse nel tempo avrà un ruolo più ampio d...

L'inviato Usa per il Venezuela : "Delusi dalla linea dell'Italia" : ... ma quella militare non è all'ordine del giorno: 'Abbiamo molti piani, e molti passi che possiamo compiere, con effetti sull'economia, il sistema finanziario, i membri del regime. Sono passi in linea ...

Venezuela - Guaidó torna a Caracas acclamato dalla folla : 'Entriamo da liberi' : 'Il mondo guarda, il presidente ad interim Guaido deve essere autorizzato a rientrare in Venezuela in tutta sicurezza', ha insistito ancora Pence, in prima linea nella strategia Usa per spingere ...

Venezuela - dalla Casa Bianca accuse a Maduro sui medicinali consegnati dalla Russia - : L'assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale John Bolton si è riferito ad un articolo del giornale El Nacional, secondo cui le medicine e le attrezzature mediche non ...

Caos Venezuela - scontri al confine e morti : aiuti umanitari incendiati dalla polizia : Il Paese sudamericano sempre più nel Caos con scontri alle frontiere per i convogli di aiuti inviati dalla comunità internazionale. Maduro ha rotto le relazioni con la Colombia dopo la diserzione di alcuni militari ed esortato i suoi sostenitori a difenderlo dalle opposizioni capeggiate dall'autoproclamano presidente Juan Guaidò.Continua a leggere

Autorità Venezuelane chiariscono la natura delle forniture in arrivo dalla Russia - : La Russia non consegna aiuti umanitari al Venezuela, ma solo merci in base a contratti commerciali, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil Pinto a Sputnik. "Non c'è una ...

CAOS Venezuela/ La figuraccia evitata dall'Italia dopo la mossa Spadolini dell'82 : dopo le parole del ministro Moavero e il voto della Camera, l'Italia si allinea alla posizione dell'Ue sul VENEZUELA contro Maduro

Venezuela - pugni chiusi e applausi dalla delegazione Venezuelana anti-Maduro presente in Aula : Una delegazione di cittadini Venezuelani “anti-Maduro” era presente oggi durante il dibattito in Aula sulla posizione del governo in merito alla vicenda Venezuelana. Prima del suo intervento, il deputato del Pd, Piero Fassino ha voluto salutarli sciogliendo l’Aula in un applauso caloroso. Alcuni esponenti della delegazioni hanno ringraziato con il pugno chiuso L'articolo Venezuela, pugni chiusi e applausi dalla delegazione ...

Venezuela - lettera di Guaidó : “Sconcertati dalla posizione dell’Italia” : Una delegazione Venezuelana di Guaidó ieri è stata ricevuta al di qua e al di là del Tevere: al Viminale, alla Farnesina e in Vaticano. E il presidente provvisorio rende pubblica una «lettera agli italiani» per ottenere sostegno, riconoscimento e aiuti umanitari. ...

Il Venezuela sta bloccando gli aiuti umanitari dall’estero : Gli Stati Uniti hanno inviato nel paese cibo e medicine, per sostenere il governo autoproclamato di Juan Guaidó: Maduro ha bloccato le strade

Venezuela - Tajani : "Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la democrazia" : 'L'Italia ha bloccato un processo avviato dall'Unione Europea. Non è possibile che il Paese sia dalla parte dei dittatori e contro la democrazia, il Governo decida'. Queste le parole di Antonio Tajani,...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

Venezuela - Maduro 'Guaidò rischia il carcere'/ Ultime notizie - bloccati dall'esercito gli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela, Maduro, ha minacciato il carcere per l'oppositore Juan Guaidò. E l'esercito blocca gli aiuti umanitari

Bond Venezuela - liquidità azzerata dalle nuove sanzioni USA e il trading risulta quasi impossibile : ...dimentichiamoci che il dittatore ha sinora dimostrato sempre di tenere a cuore il suo futuro politico più di ogni altra cosa e ha sfoggiato una capacità di resistenza personale alla crisi politica ed ...