Venezuela | cosa c' è dietro al blackout che mette in ginocchio il Paese da venerdì

ilgiornale

(Di lunedì 11 marzo 2019) Nonostante ilsia una delle più grandi riserve di petrolio al mondo, le centrali termoelettrichene presentano molte criticità e sepsso non garantiscono il funzionamento sufficiente. ...

dukana2 : RT @dukana2: Il mio pensiero per il popolo del #Venezuela??paese dove criminali #Trump e #Guaidó (il suo burattino) hanno provocato un #blac… - Serbofilo2018 : RT @milapersiste: Ottanta bambini morti per il blackout in #Venezuela E che cosa sono ottanta innocenti in più sulla coscienza di un potere… - KnightOfEntropy : RT @dukana2: Il mio pensiero per il popolo del #Venezuela??paese dove criminali #Trump e #Guaidó (il suo burattino) hanno provocato un #blac… -