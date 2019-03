Venezuela al buio da 72 ore | è il più grande blackout della storia | “E’ un attacco

Venezuela ancora al buio : 80 bimbi morti in ospedale - Guaidò pronto allo stato d'emergenza : A tre giorni dall'inizio del più grande black-out della sua storia, il Venezuela è in ginocchio. Il senatore repubblicano Marco Rubio, dagli States, riportando su Twitter una notizia di VPItv, ha lanciato l'allarme: "Nel reparto neonatale di un ospedale sono morti 80 bambini. Se qualcuno non interverrà con importanti aiuti, il Paese si troverà a fare i conti con una catastrofe senza precedenti". Il governo Maduro ha deciso di chiudere uffici e ...

Il Venezuela sprofonda nel buio - 80 bimbi morti in ospedale per blackout. Verso “emergenza nazionale” : Almeno 80 morti in un reparto neonatale a causa del blackout in Venezuela. Il drammatico annuncio arriva dal senatore repubblicano Marco Rubio. La crisi in Venezuela, per l'esponente repubblicano, ha preso una piega "catastrofica nelle ultime 72 ore di blackout e la prospettiva di fame e carestia e' ora per molti una realta'". Rubio ha lanciato l'allarme: "Se ingenti aiuti non saranno consegnati presto, il timore e' che ci sia una catastrofe ...

