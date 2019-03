Vela | a Marina di Ragusa la seconda Italia Cup classi Laser

Vela – Italia Laser Cup : Nordera e Prodigo sul podio a Marina di RAgusa : Italia Laser Cup, Nordera e Prodigo sul podio nella seconda tappa di Marina di RAgusa Si è svolta a Marina di RAgusa la seconda tappa dell’Italia Cup Laser 2019. Buoni risultati per i velisti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Mario Prodigo nella classe Laser Standard ha chiuso al primo posto Under 19 (ottavo in posizione Overall). Terzo posto assoluto, invece, per Niccolò Nordera nei Laser 4.7. Bene anche Pietro Orofino in nona ...