Valentino Rossi | terrificante rivelazione a caldo Temo che Dopo il

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

MotoGp – Splendida rimonta per Valentino Rossi in Qatar : il rientro ai box è calorosissimo [VIDEO] : Il rientro ai box di Valentino Rossi dopo il Gp del Qatar è caloroso: pacche e complimenti al Dottore da parte di tutto lo staff Yamaha Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è stato archiviato. Anche se la vittoria di Andrea Dovizioso è momentaneamente in sospeso, il weekend di gara si è concluso ieri sera, con un mix di emozioni e spettacolo puro. Impossibile non menzionare ed esaltare la fantastica rimonta di Valentino Rossi: il ...

Highlights MotoGP - VIDEO GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...

Valentino Rossi : altezza - fidanzata ed età. La vita privata oggi : Valentino Rossi: altezza, fidanzata ed età. La vita privata oggi vita privata e fidanzata Valentino Rossi In Italia e non solo, per dare una idea della notorietà di Valentino Rossi, citare il numero 46 conduce molti a pensare alle gesta del campione. Il motociclista che vanta vittorie e primati mondiali nelle classi 125, 250, 500 ed in MotoGP. Alto poco più di 1 metro e 80, Valentino Rossi è nato il 16 febbraio del 1979 ad Urbino. La sua ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica - il Dottore si trasforma in gara con una Yamaha in difficoltà : La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a ...

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

Valentino Rossi contento a metà : "Siamo nella stessa situazione dell'anno scorso" : Il secondo posto non può che soddisfare il campione del mondo, come dimostrano le sue parole a Sky Sport MotoGP : 'La gara è stata uguale all'anno scorso, oggi Dovi era più forte di noi, noi abbiamo ...

Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019 : “Mi sono divertito ma sono preoccupato per il futuro : peggio dell’anno scorso” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una fantastica rimonta nel GP del Qatar 2019 e ha concluso al quinto posto dopo aver recuperato ben nove posizioni rispetto alla griglia di partenza. Il nove volte Campione del Mondo ha tirato fuori il meglio dalla sua Yamaha anche se non sono mancati i problemi, il centauro di Tavullia non ha potuto nulla contro Andrea Dovizioso e Marc Marquez e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Stamattina ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Dovizioso batte Marquez in volata. Grande rimonta di Valentino Rossi - : ... Marquez è subito dietro, insidioso: i due si sorpassano e risorpassano più volte, nel finale il forlivese all'ultima curva incrocia e batte in volata il campione del mondo. Ordine di arrivo, primi ...

VIDEO MotoGP - Highlihgts GP Qatar 2019 : Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta titanica di Valentino Rossi : A Losail è andato in scena un fantastico GP del Qatar 2019, prima prova del Mondiale MotoGP. Spettacolo emozionante sotto i riflettori del deserto, la gara in notturna si è rivelata stupefacente e le emozioni non sono mai mancate. Andrea Dovizioso ha vinto con il piglio del fuoriclasse, portandosi avanti fin dalle prime battute e controllando sempre il passo prima di un duello stellare con Marc Marquez, sconfitto proprio come dodici mesi fa. ...

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...

