Vaccini | presidi Fvg | rispettiamo legge

ansa

(Di lunedì 11 marzo 2019) TRIESTE, 11 MAR - In Fvg "non mancano casi" di alunni non vaccinati, ma "per quel che mi risulta sono pochi". I bimbi degli istituti dell'infanzia, le cui famiglie non hanno ancora provveduto a ...

Agenzia_Ansa : #Vaccini: da oggi a scuola soltanto con il certificato. Presidi pronti ad applicare la legge, sanzioni per chi rifi… - repubblica : Vaccini, i presidi: da lunedì niente asilo per i bambini senza certificato [news aggiornata alle 19:36] - repubblica : Vaccini, i presidi: da domani niente asilo per i bambini senza certificato [news aggiornata alle 00:34] -